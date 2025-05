Las auroras de Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, son cientos de veces más brillantes que las vistas en la Tierra, según revelan nuevas imágenes del Telescopio Espacial James Webb.

Según develó el equipo de científicos, el planeta gaseoso presenta impresionantes luces danzantes cuando unas partículas de alta energía provenientes, generalmente del Sol, colisionan con átomos de gas en la atmósfera cerca de sus polos magnéticos, de forma similar a cómo se desencadenan las auroras boreales en la Tierra. La energía liberada durante estas colisiones crea el brillo característico.

Imagen de la NASA que brinda nuevos detalles de las auroras de Júpiter. (Imagen: AP News)

No obstante, la versión de Júpiter tiene una intensidad mucho mayor, según un equipo internacional de científicos que analizó las fotos del Webb tomadas en la Navidad de 2023.

Imágenes de Júpiter captadas por el telescopio James Webb. (Imagen: AP News)

El célebre telescopio Webb capturó previamente las brillantes auroras de Neptuno con el mayor detalle hasta la fecha, muchas décadas después de que se detectaran tenuemente por primera vez durante un sobrevuelo de la sonda espacial Voyager 2.



Auroras en Neptuno

La NASA captó con el Webb por primera vez actividad de brillantes auroras en Neptuno, la pieza que faltaba del rompecabezas para detectar este tipo de fenómeno en los planetas gigantes del Sistema Solar. La agencia espacial difundió las imágenes a mediados de marzo, y los resultados fueron publicados en la revista Nature Astronomy.

"Resulta que obtener imágenes reales de la actividad auroral en Neptuno solo fue posible gracias a la sensibilidad del Webb en el infrarrojo cercano", afirmó el autor principal, Henrik Melin, de la Universidad de Northumbria, quien dirigió la investigación mientras estudiaba en la Universidad de Leicester. "Fue impresionante no solo ver las auroras, sino también el detalle y la claridad de su firma", apuntó.



Los datos se obtuvieron en junio de 2023 utilizando el Espectrógrafo de Infrarrojo Cercano del Webb, pero fueron difundidos recientemente. Además de la imagen del planeta, los astrónomos obtuvieron un espectro para caracterizar la composición y medir la temperatura de la atmósfera superior del planeta (la ionosfera).

Asimismo, por primera vez, encontraron una línea de emisión extremadamente prominente que indica la presencia del catión trihidrógeno (H3), que puede formarse en las auroras. En las imágenes de Neptuno del Webb, la aurora brillante aparece como manchas representadas en cian.

"El H3+ ha sido un claro indicador de actividad auroral en todos los gigantes gaseosos -Júpiter, Saturno y Urano-, y esperábamos observar lo mismo en Neptuno al investigar el planeta durante años con las mejores instalaciones terrestres disponibles", explicó en un comunicado Heidi Hammel, de la Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), científica interdisciplinaria del Webb y líder del programa de Guaranteed Time Observation para el Sistema Solar, donde se obtuvieron los datos. "Solo con un equipo como el Webb hemos obtenido finalmente esa confirmación", añadió.

En el pasado, los astrónomos habían observado indicios prometedores de actividad auroral en Neptuno, por ejemplo, en el sobrevuelo de la Voyager 2 de la NASA en 1989.

Sin embargo, la obtención de imágenes y la confirmación de las auroras en Neptuno había sido un misterio para los astrónomos durante mucho tiempo, a pesar de las detecciones exitosas en Júpiter, Saturno y Urano.