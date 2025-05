Tras las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas porteñas abrirán con regularidad este lunes 19 de mayo . Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad confirmaron que las instituciones estarán abiertas con normalidad, ya que la limpieza se realiza al finalizar la jornada electoral. Por este motivo, el lunes por la mañana las escuelas ya estarán listas para recibir a los estudiantes.

Para los comicios 2025, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad quedaron suspendidas por decisión de la Legislatura porteña. De esta manera, en la Ciudad no habrá instancia de elecciones primarias, tal como sucederá en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

¿Cuándo se conocen los resultados de las elecciones?

El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a difundir los resultados parciales del escrutinio en las elecciones legislativas de este domingo 18 de mayo antes de las 21. Los datos se darán a conocer a partir del momento en que se cumplan dos condiciones: que se haya contabilizado el 25% de la totalidad de las mesas de votación del distrito y el 33% de la totalidad de las mesas de cada una de las quince comunas.



En la Ciudad de Buenos Aires se usa la Boleta Única Electrónica. Imagen: archivo.





La decisión fue de los jueces del Tribunal Electoral de la Ciudad, Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici, "a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas en ciernes, asegurar que la población cuente con resultados parciales en los términos y con la finalidad previstos por el ordenamiento, garantizar la transparencia en la difusión de los resultados, y eliminar cualquier tipo de incertidumbre en torno a ello".

¿Qué pasa si no voté en las elecciones de CABA?

En Argentina, el voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron y aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa. Los motivos por los cuales está justificado no asistir a votar son:

Estar a más de 500 kilómetros : es necesario pedir una constancia en una dependencia oficial, como una comisaría.

: es necesario pedir una constancia en una dependencia oficial, como una comisaría. Por enfermedad o fuerza mayor : es necesario contar con un certificado médico.

: es necesario contar con un certificado médico. Ser trabajador de un servicio público y realizar tareas durante los comicios. En estos casos, el empleador le tiene que avisar al Tribunal Electoral al menos 72 horas antes de la votación.

y realizar tareas durante los comicios. En estos casos, el empleador le tiene que avisar al Tribunal Electoral al menos 72 horas antes de la votación. Trabajar en la organización de la elección o ser fiscal en una mesa distinta a la asignada para votar.

Están habilitados para votar 2.526.676 ciudadanos empadronados, según el último registro. Podrán hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.



¿Cuánto se paga de multa por no votar?

El artículo 26 del Código Electoral de CABA establece que aquellos que no tengan justificativo o no hayan abonado la multa correspondiente no podrán realizar gestiones o trámites ante los organismos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni acceder a cargos públicos en la Ciudad de Buenos Aires durante tres (3) años contados a partir de la fecha de la elección.

El voto en Argentina es obligatorio. Imagen: archivo.





En el artículo 259 se aclara que "el/la elector/a que dejare injustificadamente de emitir su voto será sancionado/a con multa de cien (100) a trescientas (300) Unidades Fijas —en la actualidad cada UF es de $731,62— o uno (1) a tres (3) días de trabajo de utilidad pública".

