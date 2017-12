Los efectivos de Gendarmería y Policía Federal que reprimieron a los manifestantes y diputados frente al Congreso, también cargaron contra los trabajadores de prensa que estaban cubriendo la sesión de la reforma previsional en la Cámara baja. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunció que sufrieron balazos de goma en el pecho Pablo Piovano, fotógrafo de Página/12 durante casi veinte años y Federico Gorostiaga, de la Red Nacional de Medios Alternativos.

"Un policía me vio con la cámara y me disparó a medio metro", relató Piovano. Contó qué ocurrió cuando estaba sobre las calles Rivadavia y Montevideo."Estaba quieto con mi càmara y me disparó a mansalva", agregó. Para el fotoreportero la represión "evidencia un tiempo de violencia y represión policial preocupante".

Desde el sindicato repudiaron la “brutal represión para votar una ley contra el pueblo”, en referencia al ajuste sobre los jubilados, quienes perderán en conjunto unos 100 mil millones de pesos el año próximo, incluyendo otras pensiones, asignaciones familiares y titulares de la Asignación Universal por Hijo. “Exigimos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Basta de violencia contra manifestantes y la prensa”, agregaron.