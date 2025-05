Ekl secretario General de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano, convocó a una marcha al Ministerio de Economía, en el marco de una jornada nacional de lucha para protestar contra un gobireno que "hambrea, despide y destruye al Estado".

“El jueves hay una movilización por la falta de presupuesto, la paritaria nacional docente, y estatales por la recuperación de puestos de trabajo y las paritarias que son un desastre", afirmó en declaraciones a la AM 750.

"Con la expectativa de generar un marco para que se puedan iniciar negociaciones, porque este Gobierno no está hablando con nadie. Hoy acompañaremos a los compañeros de la UTEP que también van a marchar al Ministerio de Economía, el miércoles vamos a estar con los jubilados. Esperemos que empiece a cambiar un poco el rumbo este Gobierno porque estamos asfixiados”, señaló.

En su comunicado, ATE Capital afirma que “desde la asunción de Milei, la pérdida salarial ha sido abrupta. Hoy, un salario estatal promedio, tanto en Nación como en Ciudad, ronda los $750.000, muy por debajo de lo necesario para vivir dignamente. Por eso exigimos paritarias libres y sin techo”.

“Mientras los precios se disparan y las paritarias permanecen frenadas, el gobierno de la supuesta libertad solo se ocupa del tipo de cambio oficial, mientras la inflación sigue en ascenso y nuestros salarios se mantienen estancados”, agregan.



En este contexto de lucha, Catalano también informó que estarán acompañando a los jubilados en su movilización de los miércoles, y criticó fuertemente el accionar de la policía contra dicho colectivo.

“Creo que se les va la mano todos los miércoles. Lo que hicimos nosotros fue generar un dispositivo sanitario, acompañando a los jubilados de ATE y lo cierto es que todos los miércoles con un jubilado o jubilada muy lastimados por las vías respiratorias. Realmente nos preocupa que algún compañero termine perdiendo la vida”, sostuvo.

“La semana pasada le abrieron la cabeza al padre Paco con un escudo, pero también hubo jubilados que terminaron tirados en el piso sin poder respirar por el gas que está usando la policía. El Gobierno no entiende que no les está resolviendo el problema a los jubilados cagandolos a palo. El hambre no se resuelve con represión. Esa receta lo único que va a generar es que cada miércoles seamos más y más hasta que podamos garantizar a los jubilados un salario para que puedan organizar su vida”, cerró.