A mediados de mayo de 1985 se publicó Brothers in Arms, un disco destinado a darle un toque de belleza a la era. Básica y sustancialmente debido a un sonido de Gibson Les Paul hechicero: el de Mark Knopfler. Era el quinto en el trayecto de Dire Straits, pero el primero en vender una enorme cantidad de discos en sus tres soportes (vinilos, casetes y el entonces flamante CD) y el primero, también, en provocar el reconocimiento mundial de la banda. Y fue a caballo de un tema que –paradojalmente- no era el que mejor la representaba: “Money for Nothing”, compuesto por el violero nacido en Glasgow y por Sting. Al menos aquí, en estas pampas de oídos tan ingleses, era este un hit de discoteca y –coyuntural- pasión de multitudes. Por lo tanto, material de poca valía para la grey rockera.

Tampoco bien recibido por la crítica, incluso, “Money for Nothing” abrió una puerta enorme para quien quiso y supo escuchar. Claramente, Brothers in Arms tenía mejores temas que su hit. Entre ellos, la introspectiva “Why Worry”, con Tony Levin y su extraordinario chapman stick. “Your Latest Trick”, poblado de melodiosas resonancias folk-rock. “Ride Across the River” y su aura reggae. “The Man's Too Strong”, escrita durante -y por- la guerra de Malvinas. El funky “One World”. O el antibélico y melancólico réquiem que da nombre al disco. Globalmente, tales canciones se manejaban en una franja estética con puntos fuertes de contacto en JJ Cale, Bob Dylan y ZZ Top, bajo un aura intimista, cálida y melancólica.

Así vuelve a escucharse en Brothers in Arms, 40th Anniversary, la flamante edición de luxe que acaba de publicarse a propósito del aniversario del disco, pero con un plus –inédito hasta hoy- que amplía la edición a cinco vinilos y tres CDs. El concierto que la banda dio en el Municipal Auditorium de San Antonio el 16 de agosto de 1985, donde no solo estrenó en público 6 de las 9 canciones de Brothers in Arms (faltaron “So Far Away”, “Your Latest Trick” y “The Man's to Strong”) sino que también repasó gemas de un pasado tal vez mejor. Un pasado que, justamente, la popularidad de Brothers in Arms ayudó a resignificar –aún- en tiempo y forma.

El plus está dado por ocho piezas que encierran lo mejor de la banda entre la placa debut epónima publicada en 1978, y Love Over Gold, disco inmediatamente anterior a Brothers in Arms. Entre ellas, varias de las habían sido parte de Alchemy, primer disco en vivo de Dire Straits (grabado en el Hammersmith Odeon de Londres, en julio de 1983) pero con Jack Sonni en lugar de Hal Lindes en guitarra rítmica, y la incorporación de Guy Fletcher en sintetizadores. La remozada banda, pues, que encara “Expresso Love”, “Romeo And Juliet”, “Private Investigations”, “Sultans Of Swing”, “Two Young Lovers”, “Tunnel Of Love”, “Solid Rock” y “Going Home”. La reedición ampliada de Brothers in Arms se completa con una serie de notas alusivas a cargo del escritor y periodista Paul Sexton; postales con la emblemática tapa del disco con la steel guitar azul de 1937 que Mark utilizó para “Romeo and Juliet”; y entrevistas a la banda.