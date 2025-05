La venta de carne en Rosario volvió a caer durante los primeros 15 días de mayo, dentro de una tendencia a la baja que se vio reflejada durante los últimos doce meses, y desde la Sociedad de Carniceros indicaron que el consumo no repunta porque “el poder adquisitivo está complicado y la gente tiene poca plata”. Así lo aseguró Juan Ramos, presidente de la entidad que agrupa a las carnicerías de la ciudad. “Se nota cuando vienen a la carnicería. No es que no quieran comer más carne, sino que todo lo maneja el bolsillo”, dijo en declaraciones al móvil de Radio 2.