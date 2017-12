El consumo audiovisual está cambiando y las compañías tradicionales de entretenimiento tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. En ese contexto se puede inscribir la compra de The Walt Disney Company de Twentieth Century Fox por 52.400 millones de dólares. La transacción incluye los estudios de cine y televisión, los canales de TV por cable (a excepción de Fox News) y populares propiedades de entretenimiento como X-.Men, Avatar, Los Simpson, Los 4 fantásticos, Deadpool, FX Networks y National Geographic, que se sumarán al catálogo de Disney, que ya cuenta en su cartera con compañías como Marvel, Lucas Films y Pixar. Un gigante que expande aún más su negocio, teniendo en cuenta que con esta adquisición se comnvierte en el principal accionista de Hulu, la plataforma on demand con la que piensa competirle a Netflix y Amazon en el creciente negocio de vide on line.

En la que se trata de una de las mayores adquisiciones de los últimos años en el mundo del entretenimiento, Disney además expandirá su negocio como distribuidor de contenido tradicional: en la India, al hacerse de la empresa Star, y en Europa, al tener ahora el 39 por ciento del paquete accionario del proveedor satelital Sky. Por su parte, Fox anunció que antes de que se efectivice formalmente la transacción, separará la red y emisoras de Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business Network, FS1, FS2 y Big Ten Network en una nueva empresa.