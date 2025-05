En su editorial en la 750, la periodista y conductora Cynthia García apuntó al presidente Javier Milei por su discurso en AmCham atacando a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Estamos naturalizando la distopía”, lamentó.

En su discurso en AmCham, el presidente volvió a atacar a la agenda 2030 y esgrimir palabras violentas contra el feminismo y las mujeres. Esta vez, culpó a la Marea Verde de ser la responsable de la baja en la tasa de natalidad.

“Se les pasó la mano en atacar a la familia, a las dos vidas, y ahora estamos pagándolo con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Lo hubieran pensado antes, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres”, asestó el ultraderechista.

En este marco, la periodista de la AM 750 sostuvo que “lo que está de fondo en la charla de AmCham es una voracidad por pensar desde la acumulación de capital neoliberal”.

“Milei es el engranaje perfecto de esa matriz, que piensa en la generación de renta sin producción, en las ganancias exorbitantes del sector primarizado que acumula y destina su ganancia sin pensar en términos distributivos. Es un broker que está pensando en cómo generar el mejor negocio para sus clientes que no son sus representados electorales, sino a quienes respondió siempre: las corporaciones", enfatizó.

Y remató: "No sabe que es presidente. No sabe que la representación tiene que ver con la democracia con las mayorías, con quitarle el poder a las elites para distribuirlos. No está en su forma mental, no lo concibe, por eso puede decir cualquier cosa. Es muy difícil porque la respuesta a la barbarie, en términos del contenido que él emite es el razonamiento”.



“Señor Presidente, no es cierto lo que usted está diciendo. La tasa de natalidad no desciende por la ley de despenalizacion del aborto, lo que desciende es la mortalidad femenina. Tal vez desciende la tasa de natalidad en embarazos adolescentes, quizás sea por una política anticonceptiva. La ley de interrupción voluntaria del embarazo no generó un boom de abortos que impactó en la tasa de natalidad. Es un pensamiento completamente lineal, inferior al razonamiento de la Inteligencia Artificial. Milei habla sin pensar”, enfatizó.

Milei escupe palabras, siempre buscando el ataque a lo colectivo, el ataque comunitario, el ataque al Estado, el ataque a las mujeres. Las mujeres son su gran blanco de ataque.

Según García, lo que dijo el presidente argentino en AmCham “es un ataque para desligarse de responsabilidades y no hablar del contexto económico en donde está desprotegiendo a toda la economía pyme que genera la mayor cantidad de trabajo en Argentina”.

“Milei debería hablar de las causas del multiempleo frente al auditorio de AmCham. Pero no, elige el ataque. El ataque a una ley que generó derechos y, sobre todo, el derecho a no morir. La tasa de natalidad viene descendiendo en términos mundiales y no desde el 2020. Tiene múltiples factores que tiene que ver con prevención anticonceptiva, con decisiones de las mujeres y sus núcleos familiares sobre cómo van a llevar adelante su vida fértil. Pero en realidad me impacta que todas estas respuestas sean ante alguien que no piensa cuando habla. Irradia una agresividad total”, agregó.

“Muchas veces la ficción tiene respuestas a las que no podemos llegar de otra manera. El cuento de la criada, esa novela distópica, un mundo donde no hay natalidad producto de la contaminación global, la culpa la tienen las mujeres. Si los problemas son de fertilidad en las parejas, la culpa es de las mujeres. Se pone toda la carga en la mujer. Y las mujeres son despojadas de sus derechos reducidas a un rol de reproducción y servidumbre.



"Entonces hay criadas esclavizadas, violadas por los jefes de hogar con la connivencia de las esposas que además son las culpables de que no nazcan niños. Uno puede ver lo distópico porque sabe que no va a ocurrir. El problema de estas declaraciones es que nos meten dentro de la distopía", disparó García.

Y resaltó: "Un presidente que dice que las mujeres son las culpables porque logramos un Estado, una ley de interrupción voluntaria del embarazo es la responsable de la baja en la tasa de natalidad. No el neoliberalismo y sus condiciones. No que una mujer trabaje una cantidad de horas y después tenga que llegar a su casa y siga con las tareas de cuidado. No se hacen cargo de las condiciones de posibilidad que están generando para que la distopía ocurra. Hay que levantar la voz. Hay un presidente violento que ataca permanentemente, que intenta implantar un proyecto neoliberal. ¿Hasta cuándo van a dejar que esto siga siendo lo natural, lo normal? Estamos naturalizando la distopía”, cerró.