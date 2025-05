La casa de subastas Hilario, dedicada al coleccionismo de artes, letra y oficios, anunció la subasta un ejemplar de la primera edición de la historieta El Eternauta, la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, hoy consagrada a nivel mundial por su traspaso al mundo de las series con Netflix. El libro lleva una dedicatoria de puño y letra y la firma de sus autores. Además, la compra incluye dos esculturas realizadas por Martín Canale de sus dos personajes principales: "Juan Salvo", un vecino de Vicente López, con su característico traje de buzo con escafandra; y “El Mano”, el invasor.

"Presentamos aquí la primera edición reunida con las 106 entregas publicadas en forma semanal, con una dedicatoria de sus dos autores, junto dos esculturas realizadas por Martín Canale, de sus dos personajes principales (...). Martín Canale es uno de los escultores de personajes de cómics más importante del país y de reconocido prestigio internacional", señala la tienda.

La historieta original de El Eternauta y dos estatuillas de arcilla de sus personajes principales. (Imagen: Subastas Hilario)





La historieta, de 19,6x25,6 cm, tiene 350 páginas y una encuadernación en tapa dura, aunque posee pequeñas pérdidas marginales. La dedicatoria, escrita en la primera hoja del libro, expresa: “... habita en la ciudad más hermosa del tercer planeta de la estrella Sol… ignoro si es un ser inteligente, pero nadie sabe como él de historietas en toda la galaxia… se llama Salomón…” (Con la firma y rúbrica de El Eternauta) Saludos de Solano López (y su firma a continuación)”.

Las estatuillas que acompañan la obra están hechas de resina sobre bases de madera. Corresponden a los personajes Juan Salvo, “El eternauta” —alto: 17,6 cm— y “El Mano” —alto: 19 cm—.

Las firmas y la dedicatoria de Oesterheld y Solano López. (Imagen: Subastas Hilario)





La subasta del libro, original de 1975, y de las estatuillas, concluye este viernes. Comenzó a ofrecerse por 500 dólares, pero ya se encuentra por los 1500 dólares.



En su tienda de subastas online, estrenada en plena pandemia del covid-19, Hilario describe: "La historieta de ciencia ficción argentina por antonomasia, El eternauta, apareció originalmente como una serie de 106 entregas desde 1957 a 1959 en la revista Hora Cero Semanal. Publicados posteriormente todos estos números en conjunto, se conformó como la primera novela gráfica en español y la más importante para el mundo hispanoparlante".

La historia de El Eternauta no pierde vigencia en más de 78 años en todo el mundo. (Imagen: Subastas Hilario)





Además de explicar de qué va la historia, cita la famosa lectura que brindó Oesterheld de su propia obra: “Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de veinte veces. El Eternauta, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. (...) Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizá por esta falta de héroe central, El Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe 'en grupo', nunca el héroe individual, el héroe solo".

Hilario añade que, a la "fama original" de la historieta, "que contrario a decaer en sus sesenta y ocho años de existencia, crece", este año se enaltece con "la serie de Netflix". "La recreación de El Eternauta en esta versión es la más vista de habla no inglesa, y la segunda a nivel mundial", sostiene.

Tapa de la priemera edición de la historieta El Eternauta, con todas las tiras en conjunto. (Imagen: Subastas Hilario)