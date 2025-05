GALA & KIWI 6 puntos

(Argentina, 2024)

Dirección y guion: Axel Cheb Terrab.

Duración: 108 minutos.

Intérpretes: Agustina Cabo, Carmen Fillol, Bruno Coccia, Tomás Kirzner.

Estreno en Cine Gaumont y Cine Teatro Helios (El Palomar).

Cuando la referencia es tan evidente se hace imposible no mencionarla. El realizador debutante Axel Cheb Terrab debe gustar y mucho de Las lágrimas amargas de Petra von Kant, el film del alemán Rainer Werner Fassbinder basado en su propia obra teatral. Gala & Kiwi transcurre en un único departamento con apenas cuatro personajes, y en su esencia comparte la obsesión por los vínculos tóxicos donde el poder y la sumisión se dan en los contextos más cotidianos. Allí están incluso esa reproducción de un fresco clásico engalanando la pared e incluso un maniquí con vestido y peluca detrás de las protagonistas para confirmar la filiación artística, amén de un aire sáfico que aquí es apenas substrato. Pero ahí se acaban las similitudes: entre Gala y Kiwi no hay diferencia de edad, más bien todo lo contrario, y la relación personal no está entrelazada con sus carreras profesionales. Más allá de eso, como en el film de Fassbinder, el realizador argentino no oculta los elementos teatrales del concepto dramático central, reelaborados a partir de la puesta en escena cinematográfica.

Kiwi (Agustina Cabo) y Gala (Carmen Fillol) entran al monoambiente de la primera riendo a carcajadas. Vienen de tomar algo en un bar, hace mucho tiempo que no se ven –unos seis años, desde que terminaron juntas la secundaria– y parece haber mucho para contarse. Entre tragos, anécdotas y un repaso por la vida sentimental del último lustro un pequeño incidente con el vermut pone a Kiwi en una posición de reto extremo, primer indicio de que durante esa noche las sonrisas estarán atravesadas por otra clase de gestos y los recuerdos vendrán acompañados de reproches. A medida que la velada avanza y las botellas se vacían –en gran medida gracias al buen beber de Gala; Kiwi no parece mantener tan bien el licor dentro del organismo– el recuerdo de una noche puntual dará pie a la descripción de un vínculo en el cual alguien dominaba y marcaba el ritmo, mientras que la otra seguía a pie juntillas las decisiones de la amiga.

En la ultra independiente Gala & Kiwi, como en la mayor parte del teatro clásico y contemporáneo, el texto es esencial, y una breve escena en la cual se ensaya una pieza en desarrollo de la anfitriona lo pone aún más de relieve, como si se tratara de un pequeño juego metalingüístico. Con sus excesivos 108 minutos de metraje, el debut de Terrab se reciente un poco, sobre todo en el tercer y desparejo acto, pero las actuaciones de Cabo y Fillol, medidas incluso en los momentos de mayor intensidad emocional, y el tono generalmente atinado de los diálogos logra superar las trazas clavedesolescas, que las hay. El realizador contó además con un apoyo clave: el del director de fotografía Joaquín Pulpeiro, cuyo trabajo aporta texturas y tonalidades alejadas de la iluminación funcional.