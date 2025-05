Los trabajadores de la fábrica de maquinaria agrícola Vassalli, oriunda de Firmat, paralizaron sus actividades este miércoles denunciando un atraso en el pago de los salarios y el incumplimiento de las contribuciones sociales. Este martes hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo que finalizó sin novedades, ante la ausencia de los dueños de la firma. “Esta es la cuarta audiencia a la que asistimos y nunca fueron. No les conocemos la cara”, cuestionó Diego Romero, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat. Desde el sindicato temen por el futuro de la empresa y denuncian que las maniobras son similares a las de un vaciamiento: “Ya la vivimos dos veces a esta situación en Vassalli. Una terminó con la planta tomada y la otra con la planta quebrada”.

La reunión tuvo lugar este martes en la sede rosarina de la cartera de trabajo provincial. Al encuentro asistieron trabajadores de la empresa, representantes gremiales y autoridades del Ministerio de Trabajo santafesino. Desde el sindicato metalúrgico esperaban la asistencia de los responsables de la firma, que desde el año pasado está en manos del empresario entrerriano, Eduardo Marsó. Sin embargo, eso no ocurrió y los trabajadores se retiraron de la audiencia sin respuestas concretas. Ante ese escenario, este miércoles iniciaron una retención de tareas en la firma.

“La empresa mandó dos representantes. Uno es el jefe de recursos humanos y el otro un contador. Esta es la cuarta audiencia a la que asistimos y nunca fueron. No les conocemos la cara. Lo único que se hizo fue plantear la situación. Para nosotros ya es una tomada de pelo, no solo hacia los trabajadores, sino también hacia las autoridades del Ministerio de Trabajo”, explicó Romero en diálogo con Rosario/12. “Nos trajimos un sabor amargo de la reunión y los trabajadores decidieron manifestar su hartazgo”, añadió.

La audiencia tenía como objetivo convocar a las partes para exponer la situación que se vive en la empresa. Los trabajadores denuncian un atraso en los salarios que se reiteran mes a mes, y pocas certezas respecto a las fechas de cobro. A eso le suman una deuda en el pago de las contribuciones sociales, a pesar de que la empresa sigue reteniendo el dinero correspondiente de los salarios de los trabajadores. Desde el gremio señalan que la situación se arrastra desde hace tiempo, pero los trabajadores llegaron a una instancia límite que derivó en una medida de fuerza. El conflicto alcanza a los cerca de 300 empleados que hoy tiene la firma.

“Los trabajadores están sin cobrar el salario. A los delegados les dijeron que no tienen plata y que estiman tenerla el viernes. Así que la planta se paró desde este miércoles y los trabajadores están con retención de tareas hasta que vuelvan a cobrar”, detalló el referente gremial. “Desde hace meses vienen pagando el sueldo en cuotas. El aguinaldo y las vacaciones terminaron de pagarlas en marzo. Todo es así en esta empresa y no tenemos un interlocutor para dialogar”, remarcó.

Desde el gremio encienden las alarmas porque no es la primera vez que la empresa afronta una situación de este tipo. Desde su quiebra en la década del noventa, la emblemática fábrica de maquinaria agrícola firmatense fue cambiando de propietarios. El conflicto más fuerte se dio en 2018 cuando los trabajadores decidieron tomar la fábrica durante 36 días ante la falta de pagos. De ese proceso, la empresa quedó en manos de Esteban Eskenazi, de la familia propietaria del Grupo Petersen, y Matías Carballo, vinculado al Banco Macro.

En 2024, la firma fue adquirida por Eduardo Marsó, un empresario con trayectoria en el mundo avícola que comenzó a expandirse hacia el rubro metalúrgico. En ese traspaso, el gerenciamiento quedó a cargo de Roberto Cinelli, quien ya había estado al frente de la fábrica previo a la quiebra. “Desde ese momento hasta ahora no dejamos de tener problemas: atraso de sueldos, no pagan aportes, no les pagan a los proveedores. Es todo un desastre”, apuntó Romero.

En ese marco, entre los trabajadores crecen las sospechas, y los temores, de un posible vaciamiento de la firma. “Ya la vivimos dos veces a esta situación en Vassalli. Una terminó con la planta tomada y la otra con la planta quebrada. Es el ABC del vaciamiento y nosotros tenemos miedo a eso también. Por eso, la gente se hartó y decidió dejar de prestar el servicio mientras pagan. Mientras se atrasen, se retienen las tareas. Eso de que la fábrica adeude varios meses ya no va más, porque después la empresa se concursa y no cobra nadie. Ya nos pasó”, finalizó el referente de la UOM de Firmat.