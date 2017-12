En un accionar cuanto menos desprolijo e irregular, la macrista Ana Martínez participó de dos sesiones preparatorias en distintos ámbitos legislativos para postular primero a Alejandro Rosselló a la presidencia del Concejo y un día después a Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. La ex conductora de TV especuló hasta último momento con quedarse a trabajar en el Congreso y no bajar a Rosario y perjudicó así a su reemplazante Astrid Hummel, que no pudo asumir junto al grueso de los diputados nacionales electos y entrantes. Aguardaba hacerlo ayer, antes de votar fielmente las reformas previsional y tributaria que impulsó Cambiemos y finalmente se truncaron. Por ahora no tiene fecha.

A Martínez no le alcanzó con perder la interna PRO en Rosario a manos de Roy López Molina. Luego de las PASO de agosto intentó por más de una vía llamar la atención de los encumbrados dirigentes nacionales del macrismo para continuar como diputada. Agotó la chance y recién presentó su renuncia el día 7 de diciembre, un día después de que hubieran asumido 126 legisladores. Es decir, habían asumido casi todos los electos y ella, en términos formales, seguía siendo diputada. Y al haber demorado su renuncia, no le dio tiempo a Hummel a completar los trámites necesarios para asumir en tiempo y forma, junto al grueso de los legisladores.

Pero no es la única irregularidad que cometió. Porque el lunes 4 asumió como concejala en el acto que se realizó en el Teatro La Comedia, cuando aún no había renunciado a la Cámara Baja. "Juntos por la Rosario que todos queremos", comunicó a la brevedad. Ese mismo día, a la tarde, aportó su voto para que Rosselló se convirtiera en el mandamás del Palacio Vasallo. Pero el miércoles 6 se sentó en una banca del Congreso para formar parte de la sesión preparatoria que reeligió a Monzó. Orgullosa, compartió una foto con el presidente en su cuenta de la red social Twitter. "Todos los salientes estaban sentados en las gradas, pero ella estaba sentada en una banca", aportó un integrante del bloque Cambiemos. Como fue nominal no hay registro de su votación, pero sí del hecho de haberse sentado.

"Esperó a ver si alguien la llamaba de Buenos Aires, en un rol de estrella", confió la misma fuente. Martínez pudo haber renunciado antes para evitar la desprolijidad, pero recién lo hizo el miércoles de la semana pasada, y como desde entonces no hubo sesión, el Congreso todavía no la aceptó en términos bien estrictos. Se esperaba ponerla en tratamiento y aceptarla ayer para que pueda asumir Hummel, pero como la sesión se levantó la ex directora nacional del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) todavía no entró en funciones y el reemplazo se mantiene inconcluso. En concreto, mientras Diputados todavía no le aceptó su salida, ella ya asumió en el Concejo.

"El Concejo hizo mal, en algún punto no le pidió papeles", enfatizó un diputado PRO. Desde la Secretaría Parlamentaria del Vasallo explicaron a Rosario/12 que el trámite para la asunción de ediles arranca una vez que el Tribunal Electoral provincial informa los electos. "Una vez recibido eso se conforma la comisión de poderes con integrantes de los distintos bloques que evalúan los diplomas, de no haber ninguna impugnación y la justicia decir que todos los diplomas están en orden, la comisión da por válidos todos los diplomas y habilita la jura", se explicó. Pero, en rigor, Martínez juró cuando todavía no había renunciado como diputada.