El Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, acogió con entusiasmo la nueva propuesta de Oliver Hermanus, The History of Sound. Protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor, la película recibió una ovación impactante de nueve minutos. Desde el momento en que Mescal entró al teatro, la expectación fue palpable. El público susurraba su admiración por el actor, mientras que O’Connor, ausente, fue recordado durante el aplauso colectivo.

Los protagonistas y sus roles

En The History of Sound, Paul Mescal interpreta a Lionel, un talentoso cantante de Kentucky que lleva la música en la sangre. Criado en un entorno rural, abandona su hogar en 1917 para perseguir sus sueños en el Conservatorio de Música de Boston. Allí conoce a David, personaje de O’Connor, un compositor carismático que es reclutado para servir en la Primera Guerra Mundial. Este encuentro marcará a Lionel, quien navegará entre el éxito y los recuerdos, siempre acompañado por la música.

Contexto histórico y desarrollo narrativo

La trama se desarrolla en un período clave: la posguerra, donde las esperanzas chocan con la realidad. Durante los años 20, Lionel viaja constantemente por Europa, mientras su vida se entrelaza con emociones intensas y logros musicales. Sin embargo, es el breve tiempo junto a David lo que permanece en él, una resonancia que trasciende el tiempo y reflexiona sobre el amor y la pérdida.

La banda sonora como eje emocional

La música es fundamental en la película, con interpretaciones a cappella que lograron silenciar la sala, algo inusual en Cannes. La fusión de música tradicional estadounidense con la historia personal de Lionel genera un eco emocional en el público, que se dejó llevar por las melodías. Incluso en los baños, tras la proyección, críticos de renombre tarareaban fragmentos, evidenciando el poder del cine y la música.

Recepción crítica y reacción del público

El estreno de The History of Sound no solo conmovió a los asistentes, sino también a los críticos, quienes rompieron con la tradición de reserva del festival. La devoción hacia Mescal fue evidente, consolidada tras su ascenso en la industria con proyectos como Normal People y Aftersun.

Un final que resonó en la audiencia

La ovación continuó mucho después de la proyección, confirmando que el viaje emocional de Hermanus llegó al corazón del público. Con una narrativa que destaca cómo el amor y el arte moldean la humanidad, The History of Sound se afirma en el cine contemporáneo como una obra capaz de conmover y perdurar en la memoria. Sin duda, esta edición de Cannes será recordada por el eco de emociones genuinas que compartieron todos en la sala.