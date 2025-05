Las madres de dos de las víctimas en el caso del docente del jardín de infantes Ceferino Namuncurá, de Santa Fe -acusado de delitos contra la integridad sexual de cinco alumnas de entre cuatro y cinco años- solicitaron la nulidad de la audiencia de apelación realizada el viernes pasado para revisar la absolución en primera instancia del imputado. Cuestionaron que los magistrados hayan rechazado escuchar a sus hijas, tal como lo había solicitado la Fiscalía y acompañado la querella. En ese marco, recusaron al tribunal de apelación, pidieron que la Procuración provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) evalúen su desempeño, y solicitaron una nueva audiencia. También presentaron una denuncia ante la Procuración General de la Corte Suprema, encabezada por Jorge Barraguirre.

El planteo fue realizado tras la audiencia de apelación para tratar la absolución en primera instancia de Juan Trigatti. El tribunal estuvo integrado por los jueces Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus. Durante esa instancia, desarrollada el viernes pasado, el tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía para que dos de las víctimas fueran escuchadas. Esta semana, la querellante Carolina Walker también cuestionó esa decisión.

Uno de los escritos, firmado por Judith Quiróz y Ariadna Araujo, solicita la nulidad de la audiencia "en virtud de haberse incurrido en una violación manifiesta de derechos fundamentales de nuestras hijas, al haber sido privadas de su derecho a ser oídas en forma personal, conforme lo establece la normativa nacional e internacional". Asimismo, las madres pidieron la recusación del tribunal, alegando conductas que -según afirman- evidencian parcialidad manifiesta y pérdida de objetividad. También presentaron una denuncia ante la Procuración provincial.

En otro fragmento del escrito, manifestaron: "El derecho de nuestras hijas a ser escuchadas no podía ser reemplazado ni sustituido por nuestra voz como madres, porque el contenido subjetivo, emocional y simbólico de lo que tienen para decir solo puede ser transmitido legítimamente por ellas mismas". Además, respaldaron su planteo con referencias a normativa específica.

Expresaron también: "No podemos dejar de decir que nos sentimos profundamente dolidas y discriminadas. Sentimos que, si fueran hijas de personas con poder o de otro estrato social, esto no habría pasado". Y concluyeron: "No pedimos privilegios. Solo pedimos que se apliquen las leyes. Que se respete la dignidad de nuestras hijas. Que su voz importe".

La presentación alude a una "gravedad institucional" y a la posible "comisión de delitos funcionales".

En otro escrito, también presentaron una denuncia contra el tribunal recusado, dirigida al procurador, señalando que la decisión cuestionada vulneró lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley 26.061 (art. 24); la Ley Nacional de Derechos de las Víctimas (art. 5, inc. g); la Ley Provincial de Derechos de las Víctimas; y el Código Procesal Penal de Santa Fe (arts. 80 y 401 bis).