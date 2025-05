La Defensa Civil de la Franja de Gaza informó que al menos 52 personas fallecieron este jueves debido a ataques israelíes, a los que se suman 29 niños y ancianos que murieron de hambre en los últimos dos días, según reportó el Ministerio de Sanidad palestino. Esto ocurre en un momento en el que comenzó a ingresar ayuda humanitaria al enclave de manera limitada, tras once semanas de bloqueo de Israel que impidió el ingreso de suministros vitales para la población palestina asediada por la ofensiva militar en el territorio.

La mayoría de las víctimas de los ataques se registraron en Ciudad de Gaza (norte) y en Deir al Balah (centro), donde un bombardeo alcanzó las inmediaciones de un tanque de agua, según confirmaron fuentes médicas a la agencia de noticias EFE. Otros disparos fueron dirigidos contra una vivienda residencial en el barrio de Al Barakah, que provocó la muerte de tres personas, según la agencia oficial de noticias palestinas, WAFA. Mientras tanto, el hospital Al Awda de Yabalia (norte) denunció por medio de un comunicado un ataque deliberado de Israel contra su almacén de medicamentos, lo que provocó un incendio que los trabajadores trataron de extinguir.

El Ejército israelí volvió a ordenar a la población del norte de la Franja que se desplace hacia el sur ya que ha pasado a considerarla una "zona de combate peligrosos" a la que se ha extendido su operación terrestre. "Las Fuerzas de Defensa de Israel ampliarán significativamente su actividad militar en las zonas donde están presentes", advirtió en un comunicado el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee.

Concretamente, las tropas ordenaron la evacuación inmediata de los barrios de Ghaban, Al Shimaa, Fadous, Al Manshiya, Sheikh Zayed, Al Sultan, Al Karama, el proyecto Beit Lahia, Al Zahour, Tal Al Zaatar, Al Nour, Abdul Rahman, Al Nahda y el campamento de refugiados de Yabalia. "Las organizaciones terroristas les han traído este desastre", sostuvo Adraee, dirigiéndose directamente a la población gazatí.

El ejército intensificó a mediados de mayo sus bombardeos y operaciones terrestres, con el objetivo manifiesto de acabar con Hamas y liberar a todos los rehenes secuestrados durante el ataque del grupo islamista palestino del 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra.

Muertes por hambruna

En relación con la muerte de niños y ancianos por hambre, el ministro de Sanidad de Palestina, Maged Abu Ramadan, lo comunicó durante un encuentro organizado por la Asociación de Corresponsales de Prensa ante la ONU en Ginebra. Preguntado por la estimación emitida por Naciones Unidas de que hasta 14.000 bebés podrían morir si la ayuda no entra en cantidades importantes y empieza a ser distribuida de inmediato, el ministro consideró que se trata de una cifra realista.

Por otra parte, Abu Ramadan reveló que la guerra en la Franja de Gaza ha provocado entre 10.000 y 20.000 muertos que no están plenamente identificados y no están incluidos en la cifra de 53.000 fallecidos en las hostilidades. "Hay mucha gente más que no está identificada, entre 10.000 y 20.000 que no declaramos (oficialmente), pero que son reales", afirmó el ministro. "A ambas cifras deben agregarse miles de desaparecidos, que no sabemos si están bajo los escombros o detenidos por Israel", añadió.

Ayuda a cuentagotas

En paralelo, la ONU anunció que varias panaderías de la Franja pudieron hacer pan fresco por primera vez en más de dos meses, después de que las autoridades israelíes permitieran el ingreso limitado de ayuda humanitaria en el territorio palestino tras imponer un bloqueo total en marzo. "Recibimos envíos de harina (más de 50 camiones) para ayudar a varias panaderías en Deir al Balah a reanudar sus operaciones. Logramos suministrarles combustible que ya se encontraba en Gaza. Hoy, algunas de ellas han reanudado sus operaciones, y el pan producido se distribuirá a través de cocinas comunitarias", dijo en un comunicado la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Además, la agencia aseguró también que una carga similar de unos 20 camiones --con alimentos terapéuticos listos para usar y suplementos nutricionales-- fueron descargados de forma segura en el almacén de UNICEF en Deir al Balah, donde están siendo empaquetados en cargas más pequeñas antes de ser enviados a decenas de puntos de distribución.

"Este envío es limitado en cantidad y está lejos de ser suficiente para satisfacer la magnitud y el alcance de las necesidades de los 2,1 millones de habitantes de Gaza", aclaró la OCHA. "Alimentos frescos, artículos de higiene, purificadores de agua y combustible para abastecer hospitales no han sido autorizados a ingresar en más de 80 días", denunció.

Un total de 198 camiones han entrado en la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom, confirmó a EFE Jens Laerke, portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitaria de Naciones Unidas en Ginebra. Aún así, subrayó: "Persisten importantes dificultades para cargar y distribuir mercancías debido a la inseguridad, el riesgo de saqueos, los retrasos en las aprobaciones de coordinación y las rutas inapropiadas proporcionadas por las fuerzas israelíes, que no son viables para el movimiento de carga".

Israel está permitiendo una entrada muy limitada de ayuda con el fin de seguir manteniendo la ofensiva bélica, y como un paso previo al establecimiento de un nuevo proceso de distribución --militarizado y basado en proveedores norteamericanos-- que busca implementar en el sur de Gaza pese al rechazo de las Naciones Unidas y de las ONG en el terreno.