Por el lado salvaje

Parecen el preámbulo de una película noir o postales donde podrían estar sonando canciones de la Velvet. Hay un niño que carga un tablón corriendo por la calle, otro que espera un huevo sorpresa con la mano bien dentro de una expendedora de golosinas, un par de chicas que se amontonan en una cabina telefónica antigua o una mujer altiva que camina con un manojo de plumas de pavo real. Ver a Nueva York hace más de cincuenta años da una extraña sensación de nostalgia. Aun cuando uno no haya vivido ahí, esa tierra fértil donde la violencia, la posibilidad y la creatividad, y donde todo, todo el tiempo estaba a punto de suceder, quedó impregnada en la música que escuchamos y mucho del cine que amamos. Así también lo sintió Mark Cohen, que hoy es famoso por sus fotografías callejeras de primeros planos, grandes angulares y personajes urbanos notables. Casi ninguna de esas imágenes se imprimieron, hasta hace poco sólo existían como negativos y el libro Tall Socks está recogiendo por primera vez ese trabajo. Se trata de una compilación publicada por el pequeño sello Gost, una editorial con base en Londres, que se dedica al diseño y la fotografía y, que entre otras cosas, tiene como derrotero heroico imprimir en papel. Por su parte, antes de exponer en el MoMA o de ganar la beca Guggenheim cuando tenía menos de 30 años, el celebrado fotógrafo estadounidense, que no es oriundo de Nueva York pero que lo amó, vivía en una residencia universitaria de la NYU donde cursaba en la escuela de cine. Según contó, en los descansos de las clases, recorría las calles intentando recopilar postales de esa ciudad salvaje, donde capturó los rostros de gente común y corriente que encontró desde Manhattan hasta el Bowery y Coney Island, en una época casi a las puertas de la primera gentrificación, antes de los intentos de higienizar la vida callejera de la ciudad.

Oveja negra

Los paisajes sobrecogedores que quedaron inmortalizados en El señor de los anillos, los entresijos de la historia maorí, la mera existencia de un comediante como Taika Waititi, la increíble serie Flight of the conchords o la torta pavlova como alimento nacional. Nada de eso es lo más sorprendente de Nueva Zelanda. Quizás no muchos lo sepan, pero allí hay hay más ovejas que personas. Y esta insólita distribución de la población es un motivo de bullying común que padecen desde algunos de sus vecinos más cercanos. Es que no solo es eso. Porque en verdad hay muchas, muchas más ovejas que personas: hay 4,5 ovejas por cada persona en el país para ser más exactos. Sin embargo, durante los últimos años, al menos en comparación con las ovejas, algunos especialistas observaron que la población humana en Nueva Zelanda había comenzado a aumentar, a diferencia de la mayor parte del mundo, donde se sabe que la población envejece y comienza a ser reluctante a la reproducción. De todos modos, una observación más detallada indicó que esto no se debe al aumento de la natalidad, sino simplemente a la disminución de las ovejas. Parece que este animal es un gran termómetro del comportamiento neozelandés en general. Y sus idas y venidas indican importantes movimientos respecto a sus actividades y su estilo de vida. Entonces, una industria más se agrega a la crisis global y el gobierno está preocupado: aún en una templada isla, han lanzado una serie de medidas para aumentar el consumo de lana.

Que la fuerza te acompañe

Difícilmente un europeo podría sobrevivir un solo día en una secundaria, en una oficina administrativa, o incluso en un renombrado cargo político en la gloriosa República Argentina. Esta es la prueba: parece que allá, si a uno lo comparan con un personaje, por ejemplo con Darth Vader, podría recibir una indemnización de treinta mil libras. Al menos así lo decidió por estos días un tribunal británico en el caso de Lorna Rooke, una trabajadora del Servicio Nacional de Salud que, en una insólita batalla legal, alegó que sus compañeros la habían comparado con el villano de Star Wars y que eso la había hecho sentirse tan impopular en su puesto que había abandonado su trabajo. Todo empezó cuando, en un tiempo muerto, la oficina decidió tomar uno de esos test bien memeros de personalidad online. Lorna no estaba, sus compañeros llenaron el suyo por ella y cuando volvió, le informaron que era Darth Vader. Y el resto fue historia. En su demanda, Rooke alegó que ser comparada con Darth Vader fue una de las principales razones de su renuncia y exigió una indemnización por despido improcedente, discriminación por discapacidad y no realización de ajustes razonables. “¡Darth Vader es un villano legendario de la saga Star Wars y alinearse con su personalidad es insultante!, declaró la abogada laboral Kathryn Ramsden en el juicio. Y el juez confirmó que sí: que ser comparado con Darth Vader es nada más y nada menos que un prejuicio laboral.

La flora del espíritu

“Si bien solemos pensar en los artistas de principios del siglo XX como centrados en las nuevas tecnologías y en el ajetreo de la vida moderna, para muchos, el mundo natural fue un referente crucial”, comentó Jodi Hauptman, la la curadora de la muestra Hilma af Klint: lo que se esconde tras las flores, una exposición retrospectiva que el MoMA de Nueva York le está dedicando a la extraña y prodigiosa artista sueca que se volvió una superestrella casi 80 años después de su muerte. Resulta que en 2018, Hilma af Klint saltó a la fama tras una exitosa retrospectiva que le dedicó el Museo Guggenheim y que honraba una carrera más bien ignorada por la historia oficial del arte, a pesar de su estilo pionero. Es más: aseguran que cinco años antes de que Kandinsky publicara De lo espiritual en el arte, ella ya había creado sus primeros cuadros abstractos. Esa exposición inicial puso su nombre en la palestra, sumando a su arte también una referencia sobre sus intereses esotéricos y, por qué no, las extrañas polémicas generadas por sus descendientes, que amenazaron con ocultar la obra al público y reservarla solo para los “buscadores espirituales”. Pero por estos días, el MoMA busca conciliar a la artista con varias de esas expresiones e intereses: porque si bien es cierto que la artista se dedicó en un principio a las exploraciones espirituales más bien excéntricas vinculadas a “mensajeros divinos”, en la segunda década del siglo pasado, también se dirigió a la observación del mundo natural y la botánica, donde hizo grandes aportes y donde encontró también un espacio tangible para su búsqueda espiritual: “He demostrado que existe una conexión entre el mundo vegetal y el mundo del alma”, escribió ella misma hermosamente sobre esta etapa de su obra donde parece haber encontrado en la observación un territorio de revelaciones. Esta nueva exposición en el MoMA entonces se ancla en esa época que va desde 1917 hasta 1922, con 46 dibujos botánicos presentados juntos por primera vez, además de algunos estudios recién descubiertos de la artista que van expuestos junto a sus cuadernos de anotaciones con algunas reflexiones que confluyen en lo que el museo ha llamado una especie de “atlas botánico”. “La suya es una flora del espíritu, una cartografía del mundo natural en términos espirituales que estaría a la altura de cualquier recurso científico”, dijo la institución en su comunicado sobre la muestra. “Los dibujos de Af Klint reconocen la interconexión de todos los seres vivos”.