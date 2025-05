Atención: La nota contiene spoilers relacionados con la cuarta temporada de Only Murders in the Building.

Desde su estreno en 2021, Only Murders in the Building ha destacado por personajes memorables y giros sorprendentes. En esta temporada, se confirma el retorno del trío central: Selena Gomez como Mabel Mora, Steve Martin como Charles-Haden Savage y Martin Short en el papel de Oliver Putnam. A ellos se unirán nuevamente Michael Cyril Creighton como Howard, Jackie Hoffman como Uma y Da’Vine Joy Randolph como la detective Donna Williams.

La nueva entrega también introducirá figuras notables que renovarán la trama. Destacan Renée Zellweger, reconocida por su versatilidad actoral, y Keegan Michael Key, cuyo papel aún se mantiene bajo reserva. Además, se ha confirmado la participación de Logan Lerman y Beanie Feldstein, lo que sugiere un balance entre tensión dramática y momentos cómicos.

El misterio en el corazón del Arconia

La cuarta temporada culminó con el asesinato de Lester, el portero del edificio Arconia, un personaje querido desde los inicios de la serie. Su cuerpo fue hallado en la fuente del edificio, un sitio con un significado emocional para él. Este crimen no solo impulsará la investigación de los protagonistas, sino que servirá para contrastar la Nueva York de décadas pasadas con su realidad actual.

Los creadores han mencionado que, además de resolver el homicidio, la trama abordará cómo la ciudad ha evolucionado social y culturalmente. Esta dualidad temporal influirá en las motivaciones de los personajes y en las pistas que descubran durante su investigación.

Un elenco estelar en un entorno cambiante

La llegada de Sofía, interpretada por Téa Leoni, agregará complejidad al caso gracias a sus vínculos con el crimen organizado. Cada nuevo personaje, según adelantan los productores, aportará subtramas conectadas con el misterio principal, asegurando giros constantes desde el primer episodio.

La serie mantiene su sello al mezclar humor y suspense, apoyada en un reparto capaz de transitar entre ambos registros. Además, continúa reflejando problemáticas urbanas actuales, como la gentrificación y la pérdida de identidad comunitaria, integradas de manera orgánica en la narrativa. Los espectadores podrán esperar una temporada que profundiza en la dinámica entre los residentes del Arconia y expande su universo.

Esta quinta temporada de Only Murders in the Building no solo resolverá un crimen, sino que resaltará los contrastes entre tradición y modernidad que definen a Nueva York. Con un elenco reforzado y desafíos narrativos renovados, la serie reafirma su capacidad para entretener con historias bien construidas y personajes multifacéticos.