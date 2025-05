Dos turistas, una mujer de Argentina y un hombre de Italia, fueron encontrados sin vida en la habitación de un complejo turístico de sur de la isla atlántica de Tenerife, en el archipiélago de las Canarias. Ambos cadáveres fueron analizados en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife y la autopsia, en sus datos preliminares, determinó que fallecieron por una sobredosis de estupefacientes, alcohol, fármacos o la mezcla de ellos.

La policía los encontró durante la tarde de este viernes, después de que otros huéspedes alertaran por el olor a descomposición que provenía de una de las habitaciones. El diario local El Día ya había adelantado que la muerte de estas dos personas no había sido natural, lo que comenzó la investigación. En principio los agentes la investigaban como dos muertes violentas y mencionaban que el avazado estado de descomposición de los cuerpos imposibilitaba determinar a simple vista el motivo de los fallecimientos.

En tanto, las autoridades confirmaron este sábado que la mujer argentina y el hombre italiano tenían 23 años, aunque no divulgaron sus identidades. Hasta el momento no hay indicios que indiquen que se haya tratado de un homicidio o que alguien los haya forzado a un consumo de sustancias, alcohol o fármacos, pero aún no se descartó la posibilidad de que haya existido la presencia de terceros en los acontecimientos que finalizaron con la muerte de los jóvenes.

Respecto al estado de descomposición del cuerpo de la argentina y del joven italiano, quienes habrían mantenido una relación sentimental, la autopsia comprobó que ambos habían fallecido hacía varios días. Sin embargo aún no se pudo determinar cuándo ocurrió, por lo que los efectivos buscan los registros de las cámaras de seguridad para obtener mayores certezas.

Los cadáveres tenían signos de violencia al haber sido encontrados por la policía española en el Complejo Caledonia Park, en la zona de San Eugenio, Costa Adeje. De esta forma la primera hipótesis había sido la de una muerte violenta, aunque tras los resultados de la autopsia perdió fuerza.

Se conoció también que la joven argentina era una residente de la isla española desde hacía un tiempo y que el europeo había reservado una habitación para dos personas en el hotel donde murieron.

El trabajo previo

Antes de que la autopsia obtuviera resultados, los agentes trabajaban en otras hipótesis sin la posibilidad de la sobredosis. Los agentes habían afirmado que la principal teoría era "que ambas personas hayan sido víctimas de un ataque violento" aunque ello "no implica necesariamente que hayan sufrido violencia física directa".

La Policía Nacional, encargada de la investigación, no brindaba demasiados datos para evitar el entorpecimiento en la recolección de pruebas y aún no se divulgó la identidad de los fallecidos, aunque la prioridad al obtenerla es comunicarse con sus allegados para informarles lo sucedido.