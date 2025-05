The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic es una de las nuevas áreas temáticas de Universal Epic Universe que fusiona lo mejor de Animales Fantásticos con la saga original de Harry Potter. Este mundo mágico te lleva desde las elegantes calles de París en los años 20 (donde los visitantes pueden recorrer escenarios inspirados en la vida de Newt Scamander) hasta el Ministerio de Magia Británico en los años 90, escenario central de una nueva atracción llamada Harry Potter and the Battle at the Ministry. En esta experiencia, te unirás a Harry, Ron y Hermione en un ascensor encantado para enfrentarte a Dolores Umbridge y otras amenazas ocultas en los pasillos del gobierno mágico.

Además del recorrido principal, esta zona está repleta de detalles y experiencias inmersivas. Le Cirque Arcanus presenta una exhibición mágica de criaturas fantásticas combinando títeres, efectos especiales y artistas en vivo. En las calles parisinas se pueden usar varitas interactivas para lanzar hechizos y activar escenas ocultas, al mejor estilo de los parques anteriores, pero con nuevas funciones enfocadas en bestias mágicas. Y para los amantes de la gastronomía, los cafés y restaurantes como Café L’air De La Sirène, Le Gobelet Noir y Bar Moonshine ofrecen platos con inspiración francesa, como crêpes de Butterbeer, baguettes mágicas y platos de alquimista, en ambientes que varían desde lo encantador hasta lo sombrío.

Las compras también ocupan un lugar especial en Place Cachée, donde los fans pueden adquirir varitas personalizadas, indumentaria del Ministerio, recuerdos de Hogwarts y todo tipo de artículos mágicos. Tiendas como Cosme Acajor Baguettes Magique, Les Galeries Mirifiques y K. Rammelle convierten el shopping en una experiencia totalmente temática. Con esta combinación de escenarios icónicos, gastronomía ambientada, experiencias interactivas y nuevas atracciones tecnológicamente avanzadas, The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic se presenta como una expansión ambiciosa y esperada, ideal tanto para los veteranos del mundo mágico como para nuevos visitantes.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministerio de Magia

Este nuevo mundo mágico combina dos épocas y escenarios emblemáticos del universo de J.K. Rowling:

El Ministerio de Magia británico de los años 90 (de las películas de Harry Potter ).





La París mágica de los años 20, como se vio en Animales Fantásticos.





Todo está diseñado con una estética Art Deco, e incluye elementos reconocibles como:

El Gran Atrio del Ministerio





El Departamento de Criaturas Mágicas





La Sala del Tiempo





Harry Potter and the Battle at the Ministry

Harry Potter and the Battle at the Ministry, la atracción estrella del nuevo parque Epic Universe, es una obra maestra que lleva la experiencia inmersiva a otro nivel. Desde que ingresás por las calles parisinas de los años 20 y subís al mágico “Métro-Floo”, el viaje es un torbellino de emociones y efectos visuales impresionantes.

La historia nos sitúa después de la caída de Voldemort. Dolores Umbridge está a punto de ser juzgada por sus crímenes… pero nada sale como estaba previsto. Su escape desata una frenética persecución por los pasillos del Ministerio de Magia, y ahí es donde entrás vos: a bordo de un vehículo que parece un ascensor y los asientos donde se sienta el jurado en un juicio en el que recorrerás oficinas, archivos secretos y salas prohibidas, junto a Harry, Ron, Hermione y un nuevo aliado: el elfo doméstico Higgledy.

La atracción combina escenarios reales con animatrónicos increíbles y pantallas de una calidad tan impresionante que parecen superar cualquier resolución conocida. Vas a encontrarte con mortífagos, criaturas mágicas y momentos de auténtico caos mágico mientras el ascensor multidireccional en el que viajás gira, sube, baja y te lanza de un departamento del Ministerio al otro.

Pero incluso antes de subirte, ya estás dentro del mundo de Harry Potter: la fila es un espectáculo en sí mismo, con detalles minuciosamente cuidados del Ministerio, desde su atrio monumental hasta el despacho rosado de Umbridge.

Harry Potter and the Battle at the Ministry no solo es una de las mejores atracciones de Epic Universe, es una experiencia imperdible. Una combinación perfecta de historia, tecnología de vanguardia y amor por el universo mágico de, justamente, el mago más conocido del mundo.

Le Cirque Arcanus, donde la magia cobra vida en cada rincón del París mágico de los años 20

Ubicado en el corazón de The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic, Le Cirque Arcanus es mucho más que un simple espectáculo: es un viaje encantador que se despliega ante tus ojos mientras caminás entre misteriosas carpas, callejones encantados y criaturas que salen, literalmente, del maletín de Newt Scamander.

La experiencia arranca incluso antes de que empiece el show principal. Mientras avanzás por el área del circo, te vas cruzando con personajes, ilusiones y criaturas mágicas que te sumergen de lleno en la historia. El pre-show es una joya: el momento en que aparece el Demiguise es absolutamente mágico, una combinación perfecta entre animatrónica y marionetismo que deja al público boquiabierto.

La trama es digna de una película del Wizarding World. El carismático maestro de ceremonias, Skender, roba el maletín de Newt Scamander con la intención de revivir su circo en decadencia. Pero como era de esperar, el plan se descontrola cuando una empleada, Gwenlyn, libera accidentalmente a una de las criaturas, dando lugar a un caos tan divertido como asombroso.

El espectáculo principal, mantiene un ritmo entretenido con hechiceros mostrando sus talentos, números mágicos y una puesta en escena muy cuidada. Todo el entorno del circo está ambientado con lujo de detalles, envolviéndote en una atmósfera mística, colorida y encantadora, como todo lo que toca la varita de Harry Potter.