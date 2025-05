Si bien en Central crece día a día la expectativa por la probable decisión de Angel Di María de volver al club, la dirigencia tiene por delante la necesidad de realizar una venta para hacer frente al nuevo mercado de pases. Y el jugador a vender es el juvenil Juan Giménez, buscado por clubes de Europa. Potenciado por su paso por la Selección Sub 20, en Arroyito cotizan al jugador en más de tres millones de dólares.

El Borussia Dortmund mostró interés por Giménez y acercará una oferta por su pase. El club de Alemania no se caracteriza por ser un equipo comprador, por el contrario, es uno de los principales clubes formadores de la liga. Cuando contrata lo hace en situaciones muy puntuales y siempre apunta a jugadores que tienen proyección y edad juvenil. Giménez interesa en Borussia y los canayas esperan una propuesta por la necesidad de hacerse de fondos.

El defensor jugó de titular el Sudamericano Sub 20 con la Selección en febrero, no hizo la pretemporada en Arroyito, y a su regreso perdió el lugar en el primer equipo por su condición física. Ariel Holan no lo vio al mismo ritmo que sus compañeros y el chico pasó a dedicarse a mejorar su preparación física por sobre la deportiva. Su permanencia en el club es improbable para el torneo Clausura puesto que además es el único juvenil del plantel que hoy está en observación del fútbol extranjero y tiene chances ciertas de ser transferido. En Central su ficha está valuada en más de tres millones de dólares.

Otros jugadores dejarán el plantel por decisión del técnico. La semana pasada rescindió Jonatan Gómez y se espera para los próximos días el acuerdo de salida con Augusto Solari. Ambos jugadores tuvieron muy poca participación en el pasado torneo Apertura. También hay jugadores que están en análisis y no tiene aún la continuidad asegurada.

Pero la expetactiva de los canayas en el mercado de pases descansa en la vuelta de Di María. Se espera con ilusión que el jugador anuncie su futuro. En Benfica su contrato vence el 30 de junio y para ir a Estados Unidos a jugar el Mundial de Clubes debería firmar una extensión excepcional, algo de lo que no se habla en Portugal. Di María se despidió de Benfica el domingo, en su último partido. Fue suplente en la final de la Copa ante Sporting Lisboa. Di María jugó algunos minutos en el alargue de la definicón que consagró a Sporting con victoria por 3 a 1.