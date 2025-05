El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este lunes que el movimiento Revolución Ciudadana presentará una demanda por presunto peculado en las elecciones del pasado 13 de abril, en las que insistió en que hubo un "megafraude" contra su candidata, Luisa González. Durante un conversatorio virtual con periodistas nacionales e internacionales, del que participó Pagina/12, Correa aseguró que el fraude que dio como ganador a Daniel Noboa va a ser demostrado "matemática, estadística y electoralmente". Además acusó de manejar una "doble moral" a la Organización de Estados Americanos (OEA) por no pedir una investigación de los comicios.

Ante una consulta de los medios respecto a si Revolución Ciudadana reforzará la denuncia de fraude con acciones penales, Correa respondió: "Lo haremos, aunque no esperamos ningún resultado. A nivel internacional podemos ganar, pero a lo sumo será una sanción moral. A nivel penal se puede ganar, podemos demostrar el fraude. Pero está proclamado un resultado y claro, sería una hecatombe política y no lo van a permitir".

La denuncia por fraude, que según Correa se sustenta en la malversación de fondos públicos, ya estaría lista. "Tengo que averiguar por qué aún no se ha presentado. Seguramente en los próximos días se hará", agregó el expresidente, quien insistió: "Noboa nunca debió ser candidato, debió ser juzgado penalmente por utilizar recursos públicos para su campaña. Si nosotros hubiéramos hecho la décima parte de esto, ya estaríamos en la Corte Penal Internacional".

"Matemática, estadística y electoralmente imposible"

A la hora de explicar las tres aristas del presunto fraude del 13 de abril, Correa apuntó en primer lugar que los resultados del balotaje son matemáticamente imposibles y citó a distintos matemáticos que se pronunciaron sobre el tema, como el venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver. Para este "adversario de Maduro", los resultados y la ventaja de 11,3 puntos de Noboa son "altamente anómalos".

En el plano estadístico, Correa sostuvo que las encuestas previas a la elección le daban el triunfo a González y que incluso los sondeos que el propio gobierno manejaba no preveían la diferencia que terminó alcanzando Noboa. El exmandatario explicó que Revolución Ciudadana realizó distintas encuestas postelectorales durante este mes. Según la realizada por la consultora Estrategias y Negocios, González alcanza el 48,6 por ciento y Noboa el 47,6 por ciento de los votos. Otra del argentino Carlos Farah arroja un empate técnico.

La tercera vía para demostrar el supuesto fraude es la electoral, ya que para Correa es imposible que Revolución Ciudadana haya perdido votos en las mismas mesas donde ganó en la primera vuelta. "En 15.927 mesas, casi el 40 por ciento del total, en lugar de aumentar votos, disminuimos con respecto a la primera vuelta. Esto es imposible y pregunten a cualquiera con conocimiento de política. Electoralmente es imposible a menos que haya pasado un cataclismo", expresó el expresidente.

La polémica con las tintas

Para el líder de Revolución Ciudadana quedaba claro que el fraude estaba en las urnas, pero no sabían cómo se había realizado, hasta que vieron el informe preliminar de la OEA. El documento menciona algunos casos donde la tinta fresca del voto quedó impregnada también en el espacio del otro candidato al doblar la boleta. Correa señaló que los proveedores de los bolígrafos marca Bic, que se usan tradicionalmente en los comicios, garantizaron tener material suficiente para las votaciones, pero que en el balotaje se incorporaron otros de distinta marca.

"Frente al argumento de que 'se nos acabaron las Bic', pusieron éstas (nueva marca) en lugar de las Bic que, en principio es menor calidad porque se borran, eso es peculado", dijo Correa, tomándolo como una de las principales pruebas de la denuncia penal. Correa avanzó que, a través de esa demanda, pedirán una inspección de los bolígrafos y las boletas, ya que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazaron todos los recursos e impugnaciones presentados para revisar resultados.

Noboa y la "doble moral" de la OEA

Correa apuntó que Noboa sabe que no ganó porque no convoca a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, tal como prometió en campaña. "Si gano con 11 puntos, si yo fuera presidente, enseguida llamo a una Constituyente porque sé que se la voy a ganar. ¿Por qué creen que dio marcha atrás? Porque saben que no ganaron. ¿Por qué no firman un convenio con la OEA para que haga una auditoría integral en las elecciones, como se hizo en Bolivia en 2019?", se preguntó.

Al hablar de una "doble moral", Correa recordó el criterio de la OEA en las elecciones de Bolivia en contra de los resultados que daban la victoria a Evo Morales, y apuntó que "uno de los principales factores para decir que las elecciones eran fraudulentas y tenían que repetirse" fueron las estadísticas.

Frente a Noboa, a quien definió como "un niño rico caprichoso que convirtió a Ecuador en su hacienda bananera", Correa llamó a los ecuatorianos a seguir luchando. En una intervención vía Zoom desde su asilo en Bélgica, el expresidente sostuvo: "Ellos tendrán millones de dólares, el poder mediático, el poder económico, el poder religioso, el poder extranjero. Pero nosotros tenemos a la gente, debemos organizarnos, comprometernos y no perder la esperanza".