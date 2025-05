El gobernador Axel Kicillof encabezará este sábado el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desde La Plata, una plataforma política propia que, aseguró, “no es contra nadie” y que servirá para poner primera a la campaña electoral, en tanto que sostuvo que se buscan los acuerdos con los demás socios de Unión por la Patria para sostener la unidad, aunque dijo que es algo que probablemente se resuelva “el último día”.

“Estamos trabajando y abocados a buscar los acuerdos necesarios de cara a las elecciones. Creo que todos los sectores expresaron una voluntad de hacerlo. La verdad que con los tiempos electorales para los cierres de lista, para los cierres de frente, sabrán que esto es algo que, más allá de las conversaciones y el trabajo de todos los días, esto es algo que suele resolverse el último día”, planteó este lunes desde La Plata.

En la conferencia, el gobernador estuvo escoltado por varios de sus ministros más cercanos, algo no tan usual en las conferencias que encabeza Carlos Bianco. Además estuvieron Javier Alonso (Seguridad), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Pablo López (Economía), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Juan Cuattromo (Banco Provincia). Más tarde, todos encararían los encuentros semanales del gabinete.

Luego de los discursos del fin de semana que brindaron los titulares del PJ nacional y bonaerense, Cristina y Máximo Kirchner, respectivamente, el gobernador señaló que tiene "un trabajo preparatorio”.

En otra línea, ante las declaraciones “triunfalistas y agresivas” del presidente Javier Milei, el mandatario provincial marcó: "En el peronismo tenemos una elección donde en la Provincia de Buenos Aires todos los días a través de las acciones de gobierno, nos encontramos en oposición al gobierno de Milei y no por una cuestión retórica”.

“Esto marca un contraste permanente, y nuestra fuerza política tiene que hacer las dos cosas, escudo y red contra las políticas de Milei y mostrando que hay otro camino”, añadió. Por eso marcó que en lo que va del gobierno libertario ya hay 440 mil nuevos desempleados, buena parte de ellos bonaerenses.

Con esa línea, dejó expuesta su postura, que la estrategia será poner de manifiesto el accionar de la Provincia para suplir diversas políticas nacionales abandonadas, por lo que volvió a pedir “que se acompañe” a través de la fuerza política que integra.

“Es algo que ocurre con los 135 distritos, donde también los intendentes están haciendo un esfuerzo enorme para que no entre la motosierra a sus concejos deliberantes. Me lo han dicho los intendentes de todas las fuerzas políticas, que después si no les acompañan sus medidas porque es el ajuste permanente”, planteó.

Tras hacer una descripción de cómo buena parte de la Provincia depende de los recursos de la coparticipación, como así también de la obra pública en materia de salud y de educación, aseguró que es “fundamental” para Unión por la Patria “poder mostrar estas políticas, poder mostrar la desgracia cotidiana y la calamidad que genera en el aparato productivo, en las condiciones en las que está la familia de nuestro pueblo”, que se suplen “a través de políticas concretas del gobierno de la provincia, en conjunto con los municipios, y luego desde ahí pedirle a los bonaerenses que sigan acompañando esta política, que es lo que nos reclaman todos los días”.

Acto el 31

Si bien estaba previsto que el acto se realice el pasado 24 de mayo, las alertas climáticas y el impacto de las inundaciones en la zona norte de la Provincia llevaron a reprogramar el acto de lanzamiento del MDF para el sábado. Será en La Plata, donde mostrará el músculo político que supo fortalecer junto a intendentes, sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes del peronismo y otras corrientes con las que aspira a crear “un gran frente” para pelearle a La Libertad Avanza en la provincia.

En la previa, ministros y funcionarios de alto rango se pondrán al frente las carpas temáticas del encuentro, como una señal de que el gobernador decidió poner toda la carne al asador.

La primera es sobre Economía y Finanzas, a cargo del ministro Pablo López, el titular del BAPRO, Juan Cuattromo, el presidente de ARBA, Cristian Girard y el economista Roberto Feletti. La segunda es sobre Producción y Trabajo, coordinada por los ministros Augusto Costa, Walter Correa y Javier Rodríguez. La tercera, de Obra Pública y Hábitat, estará a cargo de los ministros Gabriel Katopodis y Silvina Batakis.

La cuarta es sobre Educación Pública, bajo la coordinación de Alberto Sileoni; en tanto que la de Salud Pública y Ambiente queda bajo la organización del diputado Daniel Gollan y Cecilia Nicolini. La siguiente es sobre Comunidad, Territorio, Jubilados y Niñez, a cargo de Andrés Larroque, la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez y la secretaria General de Gobierno, Agustina Vila.

Habrá otra sobre Seguridad y Justicia coordinada por Javier Alonso y Santiago Pérez Teruel; la de Ciencia, Tecnología y Universidad a cargo de Carlos Bianco y Roberto Salvarezza. Una sobre Cultura y Deportes bajo la organización de Victoria Onetto, Lorena Riesgo y Cristian Cardozo y una última sobre Mujeres, Diversidades y Juventud que será coordinada por Estela Díaz y Ayelén López.