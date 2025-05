Prestadores y beneficiarios de los servicios que se dan para tratar la discapacidad se manifestaron ayer en la Legislatura provincial y marcharon hasta las oficinas de la Superintendencia de Salud. Lo hicieron en el marco de un paro de 48 horas que continuará hoy con otra marcha.

El pedido principal es el acompañamiento de los legisladores nacionales a la Ley de Emergencia en Discapacidad que ordena establecer los recursos necesarios para cumplir con el sector hasta diciembre de 2027.

El gobierno nacional, a través de un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), manifestó su “enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición en la Cámara de Diputados”. "Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, aseguró el gobierno libertario.

El sector siempre tuvo problemas sobre todo en el cumplimiento de las prestaciones que brinda. Pero “desde diciembre hasta ahora se han acentuado” las problemáticas que enfrentan, dijo la presidenta de la Fundación ANIDAR, María Elena Arce.

Entre las dificultades que afrontan se cuentan ahora las auditorías de Pensiones No contributivas (PNC) y laborales por invalidez, dispuestas por ANDIS. “Todos sostenemos que las auditorías son necesarias porque hubo manoseo y mal uso”, dijo Arce, para quien “una auditoría seria tendría que haber pedido datos mas precisos a las instituciones”.

Arce entendió que la vulneración de los derechos del sector ahora es mayor dado que las prestaciones de este año “no están garantizadas y no sabemos qué va a pasar después de octubre”.

Indicó que los montos que se pagan por las prestaciones tienen actualmente un desfasaje “del 73 por ciento”. El último aumento se otorgó en diciembre y fue del “0.08%”, afirmó.

Arce apuntó a Nación, pero también a la provincia. Sostuvo que los pagos de la obra social provincial (el IPS) están 35% por debajo de lo que paga Nación.

“Hay demoras en los pagos y en la autorización de tratamientos. Hace dos meses que no pagamos”, se sinceró.

Asimismo, criticó las gestiones desde la administración nacional que utilizó términos ya perimidos en la legislación como “idiota” o “imbécil” para referirse a los beneficiarios de estos servicios para la discapacidad. “Entonces se nota que no están informados y que no les interesa informarse… es como si fuera un ente que está ahí para recortar gastos, pero no para interesarse”, afirmó.

Los afectados por los recortes volverán a manifestarse hoy desde las 10.30 en la Legislatura provincial, desde donde se movilizarán hasta las oficinas de la Superintendencia de Salud.