La diputada del Frente para la Victoria agredida ayer por policías federales que le tiraron gas pimienta directo sobre los ojos cuando intentaba cruzar el vallado para ingresar al Congreso le contestó a Eduardo Amadeo, quien dijo estar “absolutamente” de acuerdo con la represión que sufrieron los diputados de la oposición. “Eduardo Amadeo podría ser claramente un diputado que avale una dictadura, que avale que las fuerzas de seguridad ejerzan un autoritarismo tal como llevarse puesto a un representante del pueblo”, sostuvo Mendoza.

La diputada desmintió que haya intentado mover las vallas o que haya violentado a los efectivos como denunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien también en la conferencia de prensa llamó “diputados piqueteros” a los legisladores de la oposición que reclamaron adentro del recinto por la ilegalidad de la sesión. “Pedí por favor que dejen de reprimir, les dije que no me iba a mover hasta que dejen de reprimir y ahí es cuando me contestan con el disparo de gas pimienta en los ojos. Estaba defendiendo el derecho a la libertad”, aseguró Mendoza en declaraciones a la radio Futurock.

El momento en que la diputada era rociada con gas pimienta.

También aclaró que no es un insulto que los llamen piqueteros, en referencia al movimiento que surgió a la luz de los reclamos sociales contra el ajuste menemista durante los 90 . “Si él llama piqueteros a los diputados que defienden a los jubilados, a los pensionados y a los niños que reciben la Asignación Universal por Hijo, somos orgullosamente piqueteros”, sostuvo la diputada, que apuntó contra el ministro por ser una de las familias más beneficiadas por el blanqueo.

Con un despliegue de más de mil efectivos, entre policías y gendarmes, la jornada de protesta convocada ayer por organizaciones gremiales y sociales en rechazo a la reforma previsional terminó con decenas de manifestantes heridos, incluidos diputados y trabajadores de prensa, y 45 personas detenidas que aún continúan en la comisaria 45. Con este contexto, sumado la denuncia de diputados truchos, el oficialismo decidió levantar la sesión.

"Viví una imagen que tengo memoria de haberla vivido en 2001. Soy hija de la democracia, no recuerdo haber vivido semejante cosa como la de ayer. Lo que me tocó vivir a mí no es un hecho aislado. No me quiero imaginar cómo actuó la Gendarmería donde no había cámaras o con quienes no eran diputados, debe haber sido terrible. Me solidarizo con toda la gente reprimida y detenida”, sostuvo la diputada, que debió ser asistida primero en un bar y luego en la enfermería del Congreso por la lesión en sus ojos.