Termina la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y tanto Racing como Vélez cerrarán la participación de los equipos argentinos de cara al avance a los octavos de final que se sortearán el próximo lunes a mediodía en Asunción y se jugarán a partir de agosto. A las 19, Vélez (10 puntos) enfrentará a Peñarol (10) en Montevideo (Fox Sports) para resolver cuál de los dos pasará como primero y cuál como segundo (los dos ya están clasificados) mientras que a las 21.30 y el Cilindro de Avellaneda y por la misma señal, Racing (10) irá por lo mismo ante Fortaleza de Brasil (8).

La Academia pasó de pantalla en la Libertadores luego de haber vapuleado por 4 a 0 a Colo Colo en una goleada que ayudó a disimular el golpe de la eliminación del Torneo Apertura a manos de Platense. Pero no puede descuidarse: si llegara a perder, quedará segundo en el grupo E, aunque la clasificación no correrá riesgos. Con el empate le alcanza para quedar primero al igual que Vélez, que no deberá perder en el estadio Campeón del Siglo para mantenerse arriba en el grupo H. En caso de igualdad, al equipo de Liniers lo favorece la diferencia de gol (7 a 5).

Además, por la Copa Sudamericana, a partir de las 19 y por ESPN, jugará Godoy Cruz de Mendoza (11) ante Grau de Perú (3) sólo para por protocolo: los mendocinos ya están en octavos mientras que los peruanos se quedaron afuera.