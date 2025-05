La paz que alcanzó el radicalismo bonaerense con la formación de un cogobierno para el Comité y la Convención de Contingencia empezó a tambalear este miércoles cuando las flamantes autoridades se reunieron con más de 20 intendentes del partido que llegaron a La Plata desde diversos puntos de la provincia. Hubo tantas opiniones como personas en la mesa.

“No vamos a llegar a nada así, no podemos definir de acuerdo a lo que diga cada intendente que le conviene”, marcó un alcalde boina blanca. Para esa voz, los intendentes deberían quedar al margen de la decisión dado que pueden apelar a la gestión y saben que habrá visto bueno a sus listas.

El foco se puso en los posicionamientos en relación a dónde se ubicará el partido de cara al cierre de alianzas, que es el miércoles 9 de julio. La posibilidad de ir en el mismo frente que formen el PRO y La Libertad Avanza sobrevoló la jornada. “A mí no me molesta si me llama Pareja, tampoco me molesta si me llama Kicillof. Si sirve para ganar, estoy”, tiró un intendente de la Quinta sección.

Además del grupo de alcaldes encabezado por el presidente del Foro, Maximiliano Suescun, se sentaron a la mesa Miguel Fernández, Pablo Domenichini y los miembros del Comité y la Convención. La reunión duró más de tres horas y hubo momentos de intercambios “fuertes”, tal señalaron los participantes.

En la previa del encuentro, los intendentes del radicalismo recibieron un curioso mensaje. El gobernador Axel Kicillof les envió a 26 de los 27 alcaldes -la única excluida fue Érica Revilla, de General Arenales- el mismo mensaje, que era un recorte de video de un discurso de Javier Milei insultando al expresidente Raúl Alfonsín. Eso fue de lo más comentado de la tarde en la capital bonaerense.

Si bien varios negaron que se hubieran generado cortocircuitos por el fallo que emitió el martes por la noche el juez electoral Alejo Ramos Padilla en el que resolvió que los afiliados deberán volver a votar en mesas de los distritos de Quilmes, La Matanza, Ezeiza, San Martín, General Pueyrredón, Tigre y Villarino, el tema también sobrevoló el encuentro y fue comentado por el sector de Futuro Radical, alineado a Martín Lousteau.

“Si no quieren votar, no votamos, pero se aceptan los resultados que dicen que estamos 1800 votos arriba y si no, vayamos a votar”, lanzó una voz alineada al diputado provincial Pablo Domenichini. “El 22 de junio es una buena fecha”, ironizó. La fumata blanca empezó a menguar.

Más allá de eso, un alcalde celebró que “es la primera vez que se habla de una estrategia propia”, dado que ir en soledad como UCR con la histórica Lista 3 quedó como una de las opciones viables.

Las opiniones terminaron divididas, una mitad avaló la posibilidad de ir en un frente con el PRO y LLA, la otra optó por armar un espacio de centro. “Será difícil que en el interior te copen los concejos, sería ser demasiado inocentes”, analizó un intendente de la Cuarta que no comulga con la idea de un armado con los libertarios. “Milei odia al radicalismo. El que se quiera ir con LLA, que se vaya, pero que no vuelva”, agregó.

“Somos preexistentes a todos los que nos quieren decir para dónde debemos ir”, sentenció en diálogo con Buenos Aires/12 el presidente del Foro de Intendentes, Suescun. “No estamos de oferta”, avisó.

A su turno, Fernández se sumó a esa idea: “A nosotros no nos gusta que nos manoseen”, dijo. “Ni nos llamaron, ni se pusieron en contacto. Estamos construyendo consensos puertas adentro y luego será para afuera. El proyecto no decanta del cielo, se construye de la tierra”, dijo.

“Hoy se juntaron 27 políticos que gobiernan territorios con legisladores, exintendentes, dirigentes a hablar de política y encontrar un norte entre todos en un momento donde la política nacional y provincial están desorientadas”, sumó Fernández.

El titular de la Convención, Pablo Domenichini, valoró el encuentro “en el marco de ir construyendo confianza” algo que se hizo “escuchando a los intendentes, porque este es el camino: con el radicalismo de pie y con vocación de generar una construcción en la Provincia”.

Lo que generó algunos enojos fue la decisión del diputado nacional Facundo Manes de haberse abierto del partido y formar su espacio, “Para Adelante”, del que forman parte los alcaldes de Lincoln, Salvador Serenal; y de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach. A sus correligionarios les molestó que el legislador dijera que se había ido del partido. Otros lo defendieron. “Facundo no se fue, está mirando más allá de las indefiniciones que nos traerlo a esto”, dijeron.