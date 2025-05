El Gobierno nacional anunció que convocará a las provincias a firmar un nuevo intercambio de información fiscal a cambio de la adhesión al programa de uso de dinero no declarado y atacó a la provincia de Buenos Aires por su rechazo al programa.

"ARCA convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo intercambio de información. Las provincias que no adhieran al nuevo sistema van a perder el acceso a la información de la facturación de personas y empresa. Tampoco podrán estar al tanto de los consumos que generen los nuevos umbrales", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.



El portavoz señaló que los proyectos de ley ya están "casi terminados" y serán remitidos al Congreso entre este viernes y los primeros días d la semana próxima. Asimismo, indicó que aún no hay fechas para la convocatoria a las provincias.



Adorni aprovechó la oportunidad para criticar al gobierno de la provincia de Buenos Aires por el rechazo a la propuesta del Ejecutivo Nacional. "Un caso emblemático es el de la provincia de Buenos Aires cuya agencia de recaudación local dijo que no iba a respetar el nuevo régimen. El gobernador bonaerense pretende mantener el régimen persecutorio porque le sirve para despilfarrar el recursos de los bonaerenses", afirmó Adorni. El portavoz criticó los programas el financiamiento de los programa "Mar para todas", "Masculinidades por la igualdad" y "Ciencia sin estereotipos".

Vale decir que la provincia de Buenos Aires fue uno de los distritos que, junto a Santa Fe, pusieron reparos sobre el desmantelamiento de controles fiscales que propone el gobierno de Milei.

Para Buenos Aires, "es ilegal"

En este contexto, el titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard, reiteró que la Provincia no se sumará a la propuesta del Ejecutivo Nacional, pese al reclamo que baja desde la Nación. "No nos podemos adherir a algo que es ilegal", aseguró el funcionario bonaerense.



Para Girard, el Gobierno lanzó el plan "a las apuradas" y consideró que tal como está planteado es un riesgo para los ahorristas. "Los que tengan que declarar necesitan una ley para estar protegidos", expresó

Las expresiones del titular del ARBA llegaron como respuesta a declaraciones de su par de ARCA, Juan Pazo, quien puso de manifiesto que las provincias que no adhieran al plan perderán acceso a información de los contribuyentes que maneja el organismo nacional. Y hasta se animó a decir que Buenos Aires tienen "mentalidad soviética".

Por otro lado, Girard sí se mostró a favor de la idea de crear el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancia, tal como lo plantea el Gobierno nacional en el marco del plan "dólares en el colchón". En este escenario de tensión con la Provincia, el Gobierno admitió que busca una especie de aval urgente a la medida por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, Pazo estuvo reunido, primero, con Girard, y luego, por separado, con el ministro de Hacienda de Jorge Macri, Gustavo Arengo. A la salida del evento, el porteño se encargó de dejar en claro que la Ciudad tiene la intención de respaldar a la Nación.

Catamarca, la primera firma

El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, firmaron en las últimas horas el primer convenio de intercambio de información con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en el marco de las recientes medidas anunciadas por ARCA y la convocatoria dirigida a las 24 jurisdicciones nacionales.

De esta manera, Catamarca es la primera provincia que manifiesta formalmente su adhesión, luego de que el Gobierno nacional, encabezado por el el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA realizara una reunión virtual con autoridades de 17 provincias, en la que muchasde ellas ya expresaron su respaldo a las nuevas medidas enmarcadas en el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.

"Este acuerdo busca garantizar la implementación plena del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que preserva la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos. Aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)", precisó ARCA por medio de un comunicado.