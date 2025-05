“En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios”, inicia uno de los cuentos más leídos de la historia de la literatura argentina. Como sucede con las letras del Indio Solari en Los Redonditos de Ricota o con las escenas de Francis Ford Coppola en El Padrino, muchos buscan proyectarse y tomar por propias las aventuras que Alejandro Dolina ha narrado en “Apuntes del fútbol en Flores”, uno de los textos más inolvidables de “Crónicas del Ángel Gris”, su primer libro, publicado en 1988.

Y si bien algunas cosas son evidentes exageraciones ficcionales de la liturgia futbolera (como la conducta del árbitro De Felipe, quien juzgaba más por criterios morales que por designios reglamentarios, el fantástico patio que atesora las pelotas perdidas de todos los tiempos o el coto demoníaco del club Piraña que malograba a quienes lo transitaban), emergió como un código de honor universal el apéndice titulado “Instrucciones para elegir en un picado”. De ahí se desprende una observación que devino en máxima de todo hombre sensible que se despache en el noble deporte del fulbito: “Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables”.

Según la pluma de Dolina, ese criterio que “parece apenas sentimental pero también es estratégico” corresponde a Manuel Mandeb, integrante del elenco de ese libro y otros posteriores del conductor de “La venganza será terrible”, como también lo fueron el Ruso Salzman, el poeta Jorge Allen o el músico Ives Castagnino. En verdad, Mandeb estaba inspirado en Manuel Evequoz, amigo del polímata de Caseros en su juventud y quien lo hizo entrar a mediados de la década del 60’ a una agencia de publicidad, acaso el primer trabajo creativo que tuvo en su vida. Pocos años después Alejandro viajó a París y permaneció largos meses en un hotelucho de la capital francesa, donde, entre otros asuntos, formateó a mano un intento de novela que nunca llegó a concluir. Esas anotaciones postergadas, sin embargo, servirían un quindenio más tarde como abono de sus textos humorísticos para la revista Humor, luego compilados en las “Crónicas del Ángel Gris”. Ahí ya aparecían Mandeb y esa entonación narrativa que Dolina reconoce como propia, mezcla de ironía y erudición, biblioteca y cordón, y que también estaba desarrollando desde 1985 en la medianoche radial.

Casi en el medio de ese largo tranco entre la agencia y la revista, su amigo Manuel fue secuestrado en la estación Ramos Mejía del ferrocarril Sarmiento, la misma línea que años después y a la altura de Flores tuvo un bello mural sobre Dolina y las crónicas inspiradas en las calles de ese barrio porteño que imaginó pero nunca habitó. Evequoz militaba en Montoneros y era abogado de presos políticos, entre ellos los sobrevivientes de la Masacre de Trelew. Al momento de su captura, el 10 de octubre de 1976, tenía 32 años. Nunca más se supo de su paradero y permanece desaparecido hasta la fecha.

La primera vez que entrevisté a Dolina fue en 2011, poco antes del estreno de “El show de Alejandro Molina”, un programa emitido por canal Encuentro. Le pregunté si todavía reconocía como propias las nostalgias que atravesaban a muchos de sus cuentos, especialmente los de las “Crónicas del Ángel Gris”, inspirados en lo que parecían ser las vivencias formativas de su juventud. Su respuesta fue sorpresiva y poética: “En el Noh, que es una forma de teatro japonesa, los actores tienen un farolero que los sigue para iluminarlos. A mí, en cambio, me gustaría llevar el farol conmigo. Hay gente que lo instala en un año de su vida, por ejemplo, cuando cumplió 18, y esa luz ilumina el resto su existencia, entonces se le hace una vida de sombras largas. Yo prefiero llevarlo en la mano y alumbrarme en el presente”.

No mucho tiempo después, y en esa misma línea, también rebatió algo de aquel exordio de “Apuntes del fútbol en Flores”, lo que equivale también a modificarlo: “Es cierto que prefiero perder con los amigos, tan cierto como que amigo es el que te la da redonda al pie”. Ese reajuste de lo que muchos futboleros dolineanos habíamos tomado como estandarte inapelable significó un puñal al corazón: hasta entonces entendíamos que una amistad se sostenía por una serie de habilidades emocionales que nada tenían que ver con jugar mejor o peor al fútbol.

Una situación fortuita me hizo compartir luego el fulbito que Dolina, sus hijos y otras gentes juegan religiosamente los martes en una canchita de Villa Crespo (como antes lo hacían en el club 9 de Julio de Caseros): les faltaba un arquero por una tarde pero permanecí casi dos años. Jamás hablamos del tema, no tenía sentido ni era el objetivo de esos encuentros. En efecto, las citas eran para jugar, no para charlar. Y también, claro, para ganar: a esos efectos, al fin de cuentas, se armaban equipos, cada uno con un color representativo, y se contabilizaban los goles.

A principios de este mayo, antes de que nos invadiera una ola gripal y el frío polar, lo volví a ver para una nueva entrevista. Era martes y él vestía un conjunto deportivo: pocas horas después encararía hacia su fulbito. “En unos días cumplo 81 años años y mi principal trabajo es asegurarme que puedo jugar un partido más. Me preparo, trato de que las articulaciones sobrevivan y me doy cuenta que es bueno para mi salud”, reconoció. Entonces no pude evitar compartirle la desazón que me habían despertado aquellas modificaciones que a viva voz él le había hecho a esos considerandos para mí fundamentales de “Apuntes del fútbol en Flores”. “Lo que quise decir es que jugar bien es un acto de cortesía para el amigo, especialmente para no romperlo con un pase a dividir”, profundizó con una carcajada. Y luego, ya serio, remachó: “Igualmente sigo prefiriendo perder con los amigos. Es raro que haya disfrutado de un partido con desconocidos, casi que no recuerdo ninguno. Y el primero que se me viene a la cabeza es uno donde me molieron a palos... situación en la que también será conveniente estar cerca de los compinches”.