Pedro Pascal se ha consolidado como una figura destacada en el cine gracias a su habilidad para moverse entre géneros diversos. El año 2025 promete ser uno cargado de éxitos para el actor chileno, con su participación en proyectos como Materialists, Eddington y su ingreso en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pascal sigue demostrando su capacidad para interpretar personajes variados que han captado la atención de críticos y público por igual.

Materialists: Comedia romántica con estrellas

La próxima aventura cinematográfica de Pascal tendrá a Materialists, una comedia romántica dirigida por Celine Song que se estrenará en junio de 2025. La película se centra en la figura de un empresario multimillonario, Harry C., atrapado en un triángulo amoroso donde chocan las dinámicas de poder y el deseo individual. Junto a Dakota Johnson y Chris Evans, la historia promete ofrecer una reflexión moderna sobre el amor y el éxito profesional.

Debut en Marvel como Reed Richards

Pascal hará su debut en el aclamado Universo Cinematográfico de Marvel con Fantastic Four: The First Steps, donde interpretará a Reed Richards, el líder de Los cuatro fantásticos. Esta nueva adaptación del clásico cómic busca revitalizar la franquicia con una mezcla de nostalgia y modernidad, apoyada en un elenco estelar y efectos visuales impactantes. Los seguidores del género esperan que Pascal aporte una interpretación fresca y matizada que añada nuevas dimensiones al personaje icónico. Con Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach en el reparto, se anticipa una producción ambiciosa.

Eddington: Drama social en tiempos de pandemia

Finalmente, Pascal protagonizará Eddington, un filme dirigido por Ari Aster que se perfila como una reflexión sobre los conflictos sociales en tiempos de crisis. Ambientada en un pequeño pueblo de Nuevo México afectado por la pandemia de COVID-19, este drama social muestra la lucha entre Ted García, un alcalde interpretado por Pascal, y un sheriff autoritario al que da vida Joaquin Phoenix. A medida que aumentan las tensiones, la narrativa explora los efectos de las políticas públicas y las desigualdades económicas en comunidades vulnerables. Sin duda, la película servirá como un reflejo contemporáneo de desafíos globales actuales.

Los próximos meses consolidarán aún más a Pedro Pascal como un actor de gran versatilidad, capaz de encarnar a líderes ingeniosos, héroes ficticios y hombres comunes enfrentados a situaciones extraordinarias. Sus papeles en Materialists, Eddington y Fantastic Four: The First Steps no solo capturan la esencia de estas historias, sino que también responden a un público ávido de narrativas que resuenan en tiempos de incertidumbre.