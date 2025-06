La llegada de Angel Di María a Central agudizará una problemática en Central que no tiene solución inmediata: la capacidad del Gigante de Arroyito. No habrá lugar para todos los hinchas en cada presentación del equipo y la dirigencia apuesta por extender la venta de abonos como método para que el simpatizante se asegure su lugar en el estadio. Así, se consolidará la tendencia que se vio en los partidos de octavos y cuartos de final del Torneo Apertura donde no hubo venta de entradas para no socios.

Con la vuelta de Di María, la dirigencia de Central se lanza a armar un equipo aún más competitivo para ir por la pelea del título. Habrá más presupuesto para refuerzos y se negocia la vuelta de Alejo Veliz, de intrascendente andar por España e Inglaterra en los dos últimos años. Habrá mucha expectativa para ver al equipo en el segundo semestre del año, donde además los canayas tendrán el clásico de local, y por eso es un hecho que para ver al primer equipo de Ariel Holan será condición imprescindible ser socio del club.

La entidad anunció días atrás que superó los 100 mil socios y la cifra crecerá en las próximas semanas, sin dudas, por el efecto emocional que contagió la vuelta del ídolo canaya.

Asociarse a Central tiene un costo de más de 90 mil pesos y se paga una cuota mensual de 24900 pesos. La dirigencia promoverá la captación de nuevos socios con una promoción que se lanzará el mes que viene.

Pero para asegurarse un lugar en el Gigante de Arroyito en cada partido del próximo semestre se deberá adquirir un abono a platea o bien un abono a popular, el cual prescinde al socio a tener que hacer su reserva de lugar en cada partido para ingresar a las tribunas generales.

Abono a popular hay vendidos poco más de cinco mil. Pero se estima que para el torneo Clausura más de la mitad de las ubicaciones en las tribunas populares (22 mil en total, con una capacidad de 5500 personas cada bandeja) serán ocupadas por venta de abono. Y se prevé que los abonos a platea alcancen a la mitad de las ubicaciones totales.

Por lo cual, sin abono en cada partido el socio deberá tramitar un lugar en la tribuna general o bien comprar una platea, pero en ambos casos quedará sujeto a disponibilidad. "La demanda de entradas que habrá es una situación que tenemos bien clara. No habrá lugar para todos en el Gigante. Estimamos que va a crecer mucho la venta de abonos", asumíó un directivo canaya. La primera experiencia será el partido presentación de Angel Di María que tendrá lugar la primera semana de julio. Y a la semana siguiente el canaya debutará de local en el torneo Clausura ante Godoy Cruz.