Levante de España quiere a Keylor Navas como refuerzo, el arquero de la selección de Costa Rica reconoció las ganas de volver a Europa y en Newell’s le ponen precio a la figura del plantel. Los leprosos quieren cinco millones de dólares por el arquero de 38 años que está con contrato hasta fin de año en el parque Independencia. “El futuro nadie lo sabe. Si hay una oferta concretar se hablará”, reconoció Navas, quien se encuentra entrenando con la selección de Costa Rica para jugar la semana que viene partidos por las Eliminatorias para el Mundial del año que viene.

Levante logró el asceso a la máxima categoría del fútbol español y quiere a Navas como refuerzo. Para hacerse del pase del jugador Levante deberá negociar con Newell’s. Y en el parque Independencia cotizan la ficha de su mejor futbolista en cinco millones de dólares a pesar de que se trata de un jugador que tiene 38 años y antes de firmar con la Lepra estuvo nueve meses sin club. El propio Navas admitió días atrás que su intención es volver a jugar en Europa y si Levante se decide a negociar con Newell’s es probable que el costarricense no vuelva a la ciudad. “Cómo no voy a saber de lo que se habla de mí. Siempre hay cositas ahí. Gracias a Dios la gente valora nuestro trabajo pero ahora vamos a pensar en la selección. Acá está nuestro enfoque, nuestra mentalidad y ya veremos. Para que una oferta se concrete tienen que pasar muchas cosas. Entonces no vale la pena de verdad hablar ahora de eso. Si en algún momento hay algo más concreto, más avanzado, será el presente de ese momento y hablaremos de eso. Ahora el presente es en la selección”, reconoció Navas.

El arquero rojinegro se encuentra entrenando con la selección de Costa Rica de cara a partidos por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026. El sábado jugará ante Bahamas y el martes 10 frente a Trinidad y Tobago. Después jugará la Copa Oro de la Concacaf, el lunes 16 ante Surinam, el miércoles 18 con República Dominicana y el domingo 22 de junio con México.

Navas no se mostró decidido a permanecer en Newell’s hasta fin de año y dejó abierta la opción a su salida antes del inicio del torneo Clausura. “Tengo contrato con Newells, así que vamos a estar acá tranquilos y a disfrutar. Como digo siempre, al futuro nadie lo sabe. Entonces hablar del futuro es como tirar al aire a lo que salga. Ya veremos. Si en algún momento hay algún cambio o seguimos en el mismo lugar, vamos a tener tiempo para hablar de eso”, agregó el arquero de Costa Rica.

“Me encantaría volver a Europa, con 38 años todavía tengo sueños y ojalá los pueda cumplir”, admitó Navas días atrás.

El plantel de Cristian Fabbiani retomará los entrenamientos el jueves en Bella Vista. Pero Navas, en caso de continuar en el club, se sumará recién en julio a las prácticas por su agenda de compromisos con la selección de Costa Rica.