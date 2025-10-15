Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada con tiempo agradable. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará parcialmente nublado, con una humedad relativa del 68%.

Las temperaturas partirán de los 19 grados de mínima a los 27 grados de máxima, con viento del norte rotando hacia el este.

El jueves aumentarán la nubosidad y las temperaturas. Estará mayormente nublado y el termómetro oscilará entre los 19 y los 28 grados, con viento del noreste rotando hacia el sureste.

El viernes se espera poco sol, pero no lloverá. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 24 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.