Con osadía, ironía y desparpajo, la cantante y compositora Cata Carpena se viene abriendo camino en la escena musical alternativa. Continuadora de la tradición del rock vernáculo, la joven cantautora sorprendió el año pasado con su segundo disco, Los viejos con guita (2024), una obra cruda, filosa y autobiográfica que conversa y fricciona con el desconcierto de la época. "Tengo muchas ganas de drenar absolutamente todo lo que absorbí y exorcizarme en el escenario. Vamos a tener tiempo, energía, equipo, mucha gente, da todo para poder explotar ahí mismo", promete Carpena antes de la fecha que compartirá con Pretoria, este domingo 19/10 en The Roxy.

"Es una fecha perfecta entre ambas bandas, nos admiramos mucho, entonces eso lo hace muy especial", resalta la cantautora. "Pablo (Bechara, cantante de Pretoria) es lo más; es de los tipos más buenos y pacientes que me crucé y encima escribe increíble. Estamos muy contentos de cerrar el año así, rodeados de amigos y lindas expectativas. El año que viene ni idea qué va a pasar, me da terror. Así que no queda otra que disfrutar", dice esta artista que viene tocando desde los 14 años en bares y centros culturales de la ciudad. Su estilo musical, más allá de las influencias locales, puede remitir a Turnstile, a Nirvana o a Jeff Buckley.

¿Qué te motivó a titular Los viejos con guita al disco?

Tengo dos motivos. El primero, que está ligado al concepto narrativo, es que es un disco que recopila canciones de mi experiencia en esta vida y me pareció indicado resumir todo lo que hablo en un culpable. Es un culpable por momentos inmaduro, porque mi personaje principal atraviesa la bronca adolescente, la injusticia y el ímpetu joven de querer señalar a un responsable y hacer algo al respecto. ¿Quién puede tener la culpa de todo lo malo que me pasa, además de mí y de mis padres? Los viejos con guita que dominan este mundo. Ellos tienen la culpa de todo. El segundo motivo es de dónde sale la frase. Viajando con unos amigos a cursar, mientras nos replanteábamos qué íbamos a hacer de nuestras vidas, uno de ellos dice algo como: "Pero eso es de viejos con guita". Y pensé: "¡Qué buen nombre para una banda!".

Si bien el disco se pasea por un sonido distorsionado, punk, grunge y rockero, la canción siempre está el frente. ¿Te interesa poner por delante la canción más allá del sonido y encontrar un equilibrio?

Siempre la canción es mi prioridad. Es la palabra santa acompañada por una buena melodía y algunos elementos que le hacen justicia a lo que quiero transmitir. Encontrar un equilibrio es como la vida misma, porque priorizo el mensaje y que ese mensaje pueda descansar en una musicalidad que acolchone perfectamente el proceso para llegar bien a los oídos de la gente. Casi siempre me encuentro repensando hacia dónde estoy yendo, cuáles son mis principios, qué me importa realmente, ¿Estoy siendo justa? ¿Estoy haciendo el bien? Lo mismo pero con la idea de crear música. Mi objetivo es que esos tres minutos de tema estén diciendo algo mientras suena algo hermoso. Mi mayor miedo es que alguien no se haya dado cuenta de que acaba de sonar algo que tiene un mensaje para él.

Cata Carpena | Gentileza de prensa





¿Cuánto hay de catarsis de tu vida personal y cuánto de ficción en las canciones del disco?

Todo ese disco es mi vida personal contada con lujo de detalles. Casi nada es ficticio, solo la fantasía de que le hago frente a esa problemática que es el poder de otros. Básicamente de "los viejos con guita", que son más una idea conceptual. Ya mi primer disco (AEL, de 2019) es un destape de muchas emociones internas que fui acumulando sin expresar a lo largo de mi vida, pero con este segundo disco lo encaré desde un lugar un poco más tranquila, con la madurez de ser brutalmente sincera sin pasarme de la raya. Y entendiendo también que estoy haciendo una reflexión interna y la comparto, porque quizás a alguien le sirve. Me gusta la idea de embellecer y hacer escuchables problemáticas que mucha gente me cuestionó. Pasar de "qué densa que sos hablando de esto todo el tiempo" a "qué buen tema, loco, lo escucho todo el día". Y quizás es una canción que cuestiona la trata. Entonces, logré lo que quería, escuchaste mi queja.

¿Cómo creés que dialoga tu música con esta época y con las inquietudes de tu generación?

Me gusta sentir que todos los días el disco sale de nuevo. Además, va a inmortalizar mis inquietudes de mis veintes para siempre, lo que me da mucha intriga en unos años cuando vuelva a este disco. Fantaseo con escucharlo y reírme un rato de lo que pasaba, haberlo disfrutado todo lo posible y esas cosas que pasan cuando crecés y recordás con nostalgia. Si sabemos como jóvenes salir de ésta. Es decir, hablo de mi generación "pseudo clase media", porque intento expresarme desde mi lugar con algunos privilegios, es innegable. ¿Pero qué le puedo decir a alguien del que no conozco su realidad? Me cuesta pensar que le hablamos a todos. No sé, hay gente que no tiene internet o no tiene ni idea que están pasando esas cosas, eso me descoloca. Puede ser que dialogue con algunos jóvenes, pero siento que le habla a un porcentaje muy bajo.









