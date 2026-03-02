Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Se despide la temporada de premios

El veredicto de las estrellas: “Sinners”, “The Pitt” y “The Studio” dominaron los Actor Awards 2026

En una gala atravesada por algunos discursos políticos, reivindicaciones gremiales y una industria que todavía redefine su rumbo en medio de fusiones millonarias, los Actor Awards 2026 dejaron en claro cuáles son las producciones que mejor capturan el pulso del presente. Entre drama social, sátira industrial y thriller hospitalario, el voto de los propios intérpretes consolidó y determinó cuáles fueron los relatos más potentes del año.

Por Erik Gómez
32nd Annual Actor Awards - Show Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series Award for "The Pitt" onstage during the 32nd Annual Actor Awards (MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La guerra contra los niños

Por Jorge Majfud

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de marzo

Se despide la temporada de premios

El veredicto de las estrellas: “Sinners”, “The Pitt” y “The Studio” dominaron los Actor Awards 2026

Por Erik Gómez

Apertura de sesiones en Salta

Sáenz, alineado con Milei, pero en disputa por recursos y territorio

Por Maira López

Exclusivo para

La gran mentira de hacer la guerra para hacer la paz

Por Mempo Giardinelli

Antes de que empiece el segundo juicio, tras la anulación del primero

Nueva audiencia preliminar en la causa contra la enfermera de Maradona

Se completa la ofensiva

Por Eduardo Aliverti

El discurso de Milei negó los problemas de salarios, del empleo y del consumo

Sin respuestas para una crisis que ni reconoce

Por Raúl Dellatorre

El País

Los reyes de la pobreza

Por Sergio Wischñevsky

Javier Milei ante la Asamblea Legislativa

Un largo discurso donde hubo una sequía de anuncios

Por Felipe Yapur

La gran mentira de hacer la guerra para hacer la paz

Por Mempo Giardinelli

Paro nacional de los gremios

Los docentes, al paro: el inicio de las clases se verá afectado en todo el país

Economía

El discurso de Milei negó los problemas de salarios, del empleo y del consumo

Sin respuestas para una crisis que ni reconoce

Por Raúl Dellatorre

Milei reiteró que la pobreza bajó. Datos oficiales lo desmienten

A contramano de la realidad

Por Bernarda Tinetti

Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis

Todos los ceos del Presidente de la Nación

Por Leandro Renou

La motosierra contra empresas y sociedades estatales

Se perdieron más de 62.000 empleos públicos desde que Milei asumió la presidencia

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de marzo

Una tragedia en Quilmes

Decapitado en carnaval

El FBI lo investiga como "potencialmente terrorista"

Tres muertos por un tiroteo en Austin

Un informe revela que la temporada fría es cada vez más breve en EE.UU.

Más tormentas, pero menos días de invierno

Deportes

Luego de su remontada ante Crystal Palace

Premier League: Manchester United alcanzó el tercer lugar

Los goles del vencedor fueron convertidos por Di María y Copetti

Central volvió a ganar el clásico y hundió más a Newell’s

Por Juan José Panno

La llegada del nuevo entrenador se produciría el miércoles

River visita a Independiente Rivadavia luego de la salida de Gallardo

Derrotó a Instituto en Córdoba

Torneo Apertura: Unión volvió a ganar y ya se ubica entre los de arriba