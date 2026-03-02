El veredicto de las estrellas: “Sinners”, “The Pitt” y “The Studio” dominaron los Actor Awards 2026
En una gala atravesada por algunos discursos políticos, reivindicaciones gremiales y una industria que todavía redefine su rumbo en medio de fusiones millonarias, los Actor Awards 2026 dejaron en claro cuáles son las producciones que mejor capturan el pulso del presente. Entre drama social, sátira industrial y thriller hospitalario, el voto de los propios intérpretes consolidó y determinó cuáles fueron los relatos más potentes del año.