Uno de los pasajes más interesantes del Génesis refiere a la relación entre los nombres y las cosas. “En el principio fue el verbo”, Dios pone nombra a “las cosas según su nombre” y en ese nombrar les otorga existencia. Por lo tanto, nombrar se torna un acto creativo, así es que Goethe -adelantándose casi doscientos años al “giro lingüístico”- comienza el Fausto con una reformulación al Génesis; “en el principio fue la acción”, develando el carácter performativo del lenguaje. El problema es la aparición del Hombre (Adán) como mediación, quien ya no puede nombrar “las cosas tal cual son”, tan solo aproximarse, quien mejor lo haga será quien gobierne. Es en este hiato donde nace el conflicto entre la “realidad” y la nominación y el principio de “autoridad”.

Milei ha construido un lenguaje capaz de dar vida a sus interlocutores, es en ese acto donde radica su poder. El progresismo corre el riesgo de creer que lo obtiene por lo que dice, entonces se busca refutar el contenido de sus palabras, “crueldad”, “libertad”, etc., sin embargo, no es por lo “que” dice (la gente puede ser mala pero no tanto), no es el “qué”, sino el “cómo” lo dice donde ha constituido el contrato con sus representados.

Hace poco le preguntaban a un referente de Unión por la Patria (UxP) en un programa de televisión acerca de los dirigentes de la CGT y su impasividad frente a la situación laboral, su respuesta no distó mucho de los futbolistas cuando ponen el casette e intentan salidas evasivas para no enfrentar directamente el asunto. Obviamente, sus palabras estaban motivadas por la necesidad política, el armado de frentes, la mesura y las relaciones de fuerza. El gobierno entero de Alberto Fernández fue un homenaje a la mesura y al “consenso”, su política estuvo condicionada por “las relaciones de fuerza”, Vicentin no se expropió a causa de las relaciones de fuerza, la deuda tomada por Macri se legitimó por las relaciones de fuerza, la hidrovía no se nacionalizó por las relaciones de fuerza, Milagro Sala estuvo presa política todo su gobierno… Vimos aparecer hasta un tratado sobre “lo revolucionario” de la mesura.

Del otro lado, tenemos a un mesiánico al que “las relaciones de fuerza” no le importan en absoluto, dice lo que le viene en mente y hace sin especular. Nos guste o no, Milei tiene una virtud; y es su valentía. No engaña a su público y es cualquier cosa, menos mesurado. Es tremendamente cruel, es cierto, pero no es por la crueldad que está en ese lugar. Hoy tiene el aval de una parte importante del capital económico concentrado, de instituciones como el FMI y de varios medios de comunicación hegemónicos, sin embargo, esto se encuentra lejos de agotar las explicaciones (cuando le da la gana los basurea públicamente) y no llegó hasta ahí con la venia de éstos. Hace tres años nadie daba un peso.

Soren Kierkegaard, filósofo danés, quien desarrolla el existencialismo, exalta la figura de Abraham. Éste es capaz de entablar una relación directa con Dios y luego de escuchar sus palabras camina sin dudar hacia el monte de Moriah a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham es la conexión con el absoluto, ajeno a toda mediación (no le afecta lo que piense el resto, no especula ni evalúa relaciones de fuerza). De haber sido estratégico, de haber caminado especulando con que Dios le impediría llevar a cabo aquel acto, éste lo hubiera dejado hacer. Sin embargo, camina motivado por la fe y es esa seguridad lo que produce el “milagro”. Milei actúa como un verdadero caballero de la fe, ahí radica la conexión (construcción) con su electorado.

“Donde crece el peligro, crece también la salvación” escribió Holderlin hace casi doscientos años. La frase -que podía haber sido acuñada por Kierkegaard- incita a la radicalización, aún a riesgo de perderlo todo. El que no arriesga no gana, en criollo, el salto al vacío para el psicoanálisis. El peronismo, tan seguro hace unas décadas, hoy perdió la palabra y, por ende, la conexión con un pueblo al que busca representar. Puede no ser táctico pero a veces escuchar a un dirigente dejar en claro lo lejos que están los representantes de la CGT de los intereses de los trabajadores puede ser liberador y hacer sentir a sus “representados” que no están solos. A los jóvenes -rebeldes por naturaleza- hace tiempo que el progresismo no les ofrece más que un relato conformista y las alianzas inmediatas, si tienen algún efecto a corto plazo, a largo plazo parecen diluir la identidad del movimiento. Antes de pensar en consensos el progresismo debe encontrar la palabra que nombre las cosas “tal cual son”.

* Docente UBA y Universidad de Palermo