Platense es el nuevo campeón del fútbol argentino. Es su primer título en Primera División y logró, además, una clasificación histórica a Copa Libertadores. Y todo el camino lo hizo a su manera: con juego corto, convicción y sin pedirle permiso a nadie. Orden, carácter y ¿fe? Un equipo que, a priori, no tenía nombres destacados pero que dejó afuera a todos los grandes. Y sí, también una ayudita celestial.

"El grupo de las oportunidades"

En arco cerrado no entran goles

El equipo de Favio Orsi y Sergio Gómez recibió un solo gol en todos los playoffs. Su arquero, Juan Pablo Cozzani fue figura. Ignacio Vázquez lideró la última línea. El resto defendió como si cada pelota fuera la última. Tal vez no ganó desde el brillo, pero sí desde la trinchera. Y los títulos, a veces, no se ganan con brillo ni juego vistoso. En el futbol gana el que hace más goles y el que menos recibe.

Ganar los partidos que "no debía"

Racing, River, San Lorenzo. Todos afuera. Todos clubes con más presupuesto, con nombres campeones del mundo o llegados desde Europa. Platense los eliminó en fila, y a todos como visitante. Porque hay partidos que no solo se juegan, también hay que sobrevivirlos para entender que pueden cambiar la historia de un club, de un futbolista y de miles de hinchas.







Un equipo "sin nombres"

No hubo figura. Hubo grupo. "El grupo de las oportunidades", dijo el delantero Nicolás Orsini. Fue un plantel con varios futbolistas que no eran tenidos en cuenta en otros clubes. "A muchos nos tocó comer mierda", sintetizó el ex Boca. Cada jugador hizo lo suyo, pero "también son los kinesiólogos, cada trabajador y cada uno de los que quedó afuera". La entrega fue total. Con compromiso y templanza. Una lección de bajo perfil con resultados altos.



Un banco que no improvisó

La dupla técnica fue clave. Orsi y Gómez pusieron orden, convencieron y nunca se salieron del libreto. Cuando hubo que cambiar, cambiaron. Cuando hubo que bancar, bancaron. El equipo jugó con la mentalidad del cuerpo técnico. Y por supuesto, también hay muchos campeonatos que se ganan desde el vestuario y desde el banco.



De la nostalgia a la Libertadores

El título no sólo fue un instante para el recuerdo. La final la vivieron familias enteras que viajaron hasta Santiago del Estero para tener una postal deseada y soñada por generaciones. Y que significa, además, el pase a la primera Copa Libertadores de su historia. Se ganó un partido que el año próximo se transformará en nuevos viajes, nuevos desafíos y nuevos recuerdos.



Bonus track: ¿milagro papal?

Desde que Platense lleva un parche en honor al Papa Francisco, la racha cambió: "La cábala estaba en el pecho", explicó Vázquez haciendo mención a ese homenaje. "Lo consiguió el utilero, es un genio".



Si bien eliminó a San Lorenzo, el club de Francisco, levantó la Copa frente a Huracán, su histórico rival. La camiseta reza Christus Vincit (Cristo vence). No hay pruebas, pero tampoco dudas.



"Es el tuit que esperé toda mi vida: PLATENSE CAMPEÓN", escribe el influencer Gerónimo "Momo" Benavides. Y en esa frase sintetizó lo que este torneo representa para las estadísticas del fútbol argentino y, sobre todo, para la vida de miles de personas que algún día contarán cómo fue el Juego del Calamar. El Calamar de la vida real.

Informe: Jorgelina Rocca para la 750.

