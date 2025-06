Matthew Rhys es el galés más famoso de Estados Unidos. El actor de Cardiff se dio a conocer en la adaptación de Broadway de un clásico estadounidense, interpretando a Ben en El graduado, junto a la Sra. Robinson de Kathleen Turner. Interpretó al abogado más famoso de Los Ángeles en Perry Mason, de HBO, y conquistó al público en Brothers & Sisters, un éxito de la televisión por cable estadounidense. Ganó un Emmy por su papel más famoso, el del agente Philip Jennings en la serie de espionaje de FX The Americans, aunque, para ser justos, su personaje era un espía de la KGB.

Ni que decir tiene, pues, que Rhys tiene un acento yanqui estupendo. Tanto es así que resulta chocante oírlo hablar con las consonantes ondulantes y las vocales redondas de su país natal cuando, al conocerlo, pide un paquete de papas fritas. "Tengo antojo de sal", dice relamiéndose los labios. El cincuentón no tiene suerte. Hay café y fruta, pero no papas fritas. Se sienta, resignado a una hora sin su antojo complido. Por si sirve de algo, Rhys está tan acostumbrado a hacerse el estadounidense que le sorprende no tener que fingir. "No recuerdo la última vez que utilicé mi acento nativo", se ríe.

Hallow Road es una excepción. Rhys interpreta a un padre -¡un padre galés! - cuya velada con su esposa (Rosamund Pike) se ve desviada por una llamada de su hija adolescente: ha atropellado a alguien que conducía por el campo. Los siguientes 80 minutos transcurren casi íntegramente en el interior de su auto, mientras corren para encontrarla.

La película -del director británico-iraní Babak Anvari- plantea varias preguntas hipotéticas, como ¿hasta dónde llegarías para proteger a tus hijos? "Iría a la cárcel al cien por cien por mi hijo", dice Rhys, que comparte tres hijos con su mujer, la actriz Keri Russell. "Es una respuesta instintiva. Ni siquiera tendría que pensarlo". ¿Y hasta dónde llega esa gracia? ¿Vería con gusto el interior de una celda por Russell? "Sí...", aventura, con una sonrisa de complicidad dibujándose en su rostro. "Aunque sólo porque sé que esto se va a publicar".

Hallow Road es una clase magistral de tensión. Lo que empieza como un thriller limpio da paso gradualmente a algo más turbio e incierto, inspirándose en un viejo mito celta, el tipo fantasmal que Rhys creció escuchando en fiestas de pijamas y reuniones familiares. Rhys interpreta a un padre en modo de supervivencia: cada pensamiento que pasa por su cara es tan obvio como la bala de un cañón. Su personaje está a un mundo de distancia de un férreo agente soviético infiltrado en Washington. Philip Jennings sabría cómo salir de ésta.

Años antes de interpretar a Jennings, Rhys se postuló para el papel de otro espía, el espía: James Bond, antes de que fuera a parar a Daniel Craig. "Sólo fui uno de los muchos que acudieron a las oficinas de Barbara Broccoli", insiste ahora. Me pregunto si su Bond habría sido galés. "Bueno, me gusta decir que Timothy Dalton era galés, pero no era un Bond muy galés", dice Rhys. "Y todavía hay muchos prejuicios, creo, contra el acento galés; siempre ha habido un mayor amor por los irlandeses. Con Bond, creo que probablemente habrían optado por una versión atenuada del galés. Yo lo habría defendido hasta que me dijeron que no lo hiciera". ¿Cree que el mundo necesita un Bond galés? "Decíselo a tu editor: ¡ese es el titular!".

Cuanto más hablo con Rhys, más me disgusta su posible interpretación de 007. Tiene el encanto necesario pero, lo que es más importante, una familiaridad instantánea. La clase de familiaridad que resulta útil cuando intentás convencer a un extraño de que sos digno de confianza. También tiene el aspecto adecuado: sus ojos serios ("Un cirujano plástico me echó un vistazo y supo que era celta; tenemos estos ojos con capucha, que son muy útiles para interpretar la tristeza") se compensan con unos rulos castaños oscuros y un hoyuelo de Superman en la barbilla.

Actualmente vive a tiempo completo en Nueva York, pero Rhys creció en Cardiff, hijo de dos maestros de escuela. En casa hablaban exclusivamente en galés, una tradición que Rhys hace todo lo posible por mantener. "Enseño a mis hijos todo lo que quieren escuchar", ríe. "El mayor es muy bueno porque es el que más tiempo ha estado sometido a ello. Mantiene vivo al galés, que Dios lo bendiga, en un rinconcito de Brooklyn". Fue después de conseguir un papel de Elvis Presley en una producción escolar cuando se presentó a la audición para Rada, inspirado por un chico del curso superior, Ioan Gruffudd, que acababa de matricularse.

Después de graduarse, empezaron a lloverle los papeles. En un primer momento, Rhys fue elegido para actuar junto a su compatriota Anthony Hopkins en Titus, de 1999. "Recuerdo que me invitó a su caravana y me dio tres reglas a seguir: Sé puntual, conócete el guión y sé valiente, y los dioses más grandes vendrán en tu ayuda", dice Rhys ahora en una ronca insinuación de su héroe. Recuerda esas palabras como si nunca las olvidara, como si estuvieran tatuadas en su cerebro.

A continuación consiguió El graduado, en la que interpretaba al homónimo, un hombre mucho más joven seducido por la Sra. Robinson de Kathleen Turner en Londres. "Para mí, ella era la personificación del glamour de Hollywood", dice ahora. "Simplemente genial. Había famosos entre el público y volvían a su camarín después de la función, y ella muy amablemente me invitaba a mí también". Hoy en día, Rhys forma parte de la lista A, sin necesidad de invitación. "Dios, no", se ríe. "No soy tan tierno. Cuando voy al teatro, no me atrevería a pedir entrar entre bastidores para ver al reparto".

Está siendo modesto, por supuesto. The Americans lo convirtió, si no en un nombre conocido, sí en una cara conocida; en su mejor momento, en la década de 2010, el thriller de espionaje atrajo a 4,7 millones de espectadores por episodio. Fue alabada por la crítica, recibió 18 nominaciones a los Emmy durante sus seis temporadas y se suele considerar un ejemplo de la edad de oro de la televisión. Pero más importante que todo eso es el hecho de que allí Rhys conoció a Russell, su mujer y madre de sus hijos.

En realidad, se conocieron varios años antes, en una fiesta de kickball organizada por Jennifer Grey, aunque Rhys quizá quiera pasar por alto ese encuentro inicial. Se cortó el pulgar intentando impresionar a Russell abriendo una cerveza con la mano. Tuvo una segunda oportunidad cuando se encontró cara a cara con ella en una lectura de química para The Americans. "Ella me abofeteó", dice simplemente. "La escena, sin que yo lo supiera, implicaba una bofetada y el director le dijo que fuera a por ella y me pegó muy fuerte. Me quedé en shock, me zumbaban los oídos. Me hace gracia que todo empezara así...". Esboza una sonrisa y bromea: "Y cómo continúa". Amor a primera vista, se podría decir. "¡Ah, sí, esa es buena!".

Al principio, la pareja trató de mantener su relación en secreto -Russell tenía hijos de un matrimonio anterior, por ejemplo-, pero los rumores se dispararon cuando aparecieron en una sesión de fotos muy tórrida para la revista GQ. Rhys llevaba un traje; Russell, lencería con las piernas a horcajadas sobre su coprotagonista y supuesto novio secreto. "Dios, odiaba esa sesión de fotos", dice Rhys ahora, sacudiendo la cabeza como si quisiera borrar la imagen de su mente grabada a fuego. "Era como porno softcore".

Más de una década después, siguen juntos. A pesar de que Rhys la llama su esposa, aún no se han casado. Debe de verme inclinarme para que le mire la mano izquierda, porque me hace el favor y me enseña un dedo sin anillo. "No hemos llegado a hacerlo", dice. "Hemos hablado de ello, pero nunca es el momento adecuado. Debería ser más romántico". Y te desgravan si estás casado, sugiero. "Oh, sí, eso es muy romántico: 'Cásate conmigo Keri, ¡tendremos una desgravación fiscal!".

La conversación gira en torno a los hitos y luego al envejecimiento. Rhys tiene ahora 50 años y se enfrenta a las crisis que eso conlleva. "Toda la angustia existencial", dice, bromeando sólo a medias. "Saber que nunca voy a interpretar a Hamlet, por ejemplo, sólo para ser un cliché mareante... Ahora me apunto a los papás". Hace poco se encontró en un set cuando entró el actor que interpretaba a su hijo. "Mi primer pensamiento fue: bueno, eso no es viable. Y luego hacés cuentas en tu cabeza y te das cuenta de que sí es viable que pueda tener un hijo de 30 años".

"La edad está muy señalada en la industria", continúa. "Tenés esas conversaciones en las que tu agente te dice 'Sos demasiado mayor para interpretar estos papeles'”. Se agarra el pecho teatralmente como si lo hubieran apuñalado en el corazón. "¡Aún me siento de 21 años!".

Hubo un período entre El graduado y The Americans en el que los papeles se agotaron: "Fueron casi 10 años de nada". Desamparado, se pasó al ejército, una decisión inexplicable incluso para él mismo. En parte se debió a la casualidad. Rhys pasaba por delante de una oficina de reclutamiento en Charing Cross Road cuando un sargento lo vio mirando por la ventana. "Después de esa charla inicial, fui a la semana siguiente para entrevistarme con un oficial, pero desconfiaba mucho de mí", cuenta. "Una semana después, recibí una carta de rechazo. Me vino como anillo al dedo, después de año y medio diciéndome que fracasaba en las audiciones, enterarme de que ni siquiera podía entrar en el ejército."

Años después, Rhys sigue sin saber por qué se alistó. De niño tenía un póster de Richard Burton en la película de guerra El día más largo pegado en la pared de su habitación, pero no cree que haya ninguna relación. "Realmente no tengo ni idea", dice. Lo que sí sabe es lo diferente que podría haber sido su vida si lo hubieran aceptado. Deja que la imagen perdure por un momento: una vida sin Jennings, sin Russell, sin Nueva York. Se estremece y retrocede, no dispuesto a dejar que esta realidad alternativa se hunda más: "Seamos sinceros, quizá no hubiera pasado del entrenamiento básico".

