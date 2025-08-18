Justo cuando se debate la falta de actualización de estadísticas sensibles en el INDEC, se produjo una renuncia en un sector clave sobre la que el organismo no da explicaciones. Según supo Página I12, Guillermo Manzano dejará -desde el primero de septiembre- su cargo al frente de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida. Las razones de su salida no están claras, pero se especula con un enfrentamiento con el titular del ente, Marco Lavagna, que llegó allí con Sergio Massa y siguió durante el gobierno de Milei.

Manzano, que ingresó al INDEC en los años de Mauricio Macri, con la gestión de Jorge Todesca, tenía a cargo las mediciones de mercado de trabajo e índices de pobreza. De hecho, había validado para ser aplicada la nueva medición de pobreza.

Fuentes gremiales confirmaron la información de la renuncia a este diario. Este diario consultó con los representantes de prensa y comunicación del organismo estadístico, que responden a Lavagna, pero no hubo siquiera respuestas. Hubo al menos tres mensajes y llamados, todos sin respuestas.

Especulaciones

Según el propio comunicado en el que se lo presentó en sociedad, Manzano es licenciado en Sociología (UBA) y especialista en encuestas a hogares, particularmente la Encuesta de Ingresos y Gastos y metodologías de los indicadores socioeconómicos derivados de ella (IPC y línea de pobreza, entre otros).

Además, fue miembro del equipo de metodología y análisis de la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares del INDEC (1994-2010). También se desempeñó como asesor de la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires entre 2010 y 2016, donde coordinó los equipos técnicos que diseñaron el IPCBA, el Sistema de Canastas de Consumo y la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI), entre

Las especulaciones sobre lo que pasó con Manzano van desde cuestiones técnicas hasta una discusión directa con Lavagna por los resultados de algunos trabajos de campo. Ese choque habría terminado con la salida del director del área.

La metodología de medición de pobreza nueva ya estaba para ser aplicada, pero fuentes oficiales la paran por las mismas razones que no se aplica en el organismo la nueva medición del índice de Precios al Consumidor (IPC): el temor del gobierno de Javier Milei de que los números cambien de tendencia.