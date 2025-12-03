Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

La competencia organizada por la International Boxing Association se desarrollará en Dubai

Argentina ya conoce a sus rivales para el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur

Habrá cuatro representantes de la Argentina, dos de los cuales debutarán este jueves desde los dieciseisavos de final.

FOTO REDES SOCIALES box boxeo matias veron
boxeo matias veron Matías Verón competirá este jueves en la categoría pesado (95 kilos) (REDES SOCIALES)

Temas en esta nota:

El País

En la jura de los diputados del FIT

Lilia Lemoine y un nuevo show de insultos en el Congreso

Como cada miércoles

Jubilados marchan al Congreso tras la jura de los nuevos diputados

Con la presencia de Javier Milei

Juraron 127 diputados nuevos: cantos, insultos y chicanas en la sesión

Aumentos miserables

La CGT rechaza el aumento del salario mínimo: “Está desconectado de la realidad”

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación

OCDE le bajó el pulgar al país

Agencia Motos

Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.

Cayeron las ventas de autos y motos

Sociedad

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

Uno de los cinco acusados por el crimen

Se conocerá la sentencia contra el médico que le dio la ketamina al actor Mathew Perry

Nuevo resumen musical interactivo

Spotify Wrapped 2025: todo lo que hay que saber sobre “tus canciones del año”

Eran supuestos trabajadores rurales

Brasil: retuvieron a 125 argentinos por ingresar sin trámites migratorios

Deportes

US President Donald Trump (C) spekas as FIFA president Gianni Infantino (R) and the US Secretary of Homeland Security Kristi Noem looks on during a meeting with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 in the Oval Office of the White House in Washington, DC on November 17, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

El presidente de Estados Unidos será galardonado por su par de la FIFA

Trump recibirá el Premio FIFA de la Paz en el sorteo del Mundial

FOTO REDES SOCIALES box boxeo matias veron

La competencia organizada por la International Boxing Association se desarrollará en Dubai

Argentina ya conoce a sus rivales para el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur

Britain's Cameron Norrie plays a backhand return to Monaco's Valentin Vacherot during their men's singles match on day four of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Paris La Défense Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on October 30, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El innovador torneo sobre cemento será preparativo para el Abierto de Australia

Se confirmó una lista de lujo para el Road to Australia

Por Pablo Amalfitano

La lucha antidopaje y las nuevas presiones por el cambio tecnológico

La AMA pide “compromiso” para aplicar “de manera justa” el nuevo Código Mundial Antidopaje