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Sociedad

Axel González, de 21 años

Ofrecen una recompensa de $10 millones por datos de un joven desaparecido en Chaco

Fue visto por última vez el 17 de mayo, en la localidad chaqueña de Fontana cuando salió de su casa para encontrarse con su ex novia. Hay siete sospechosos detenidos.

Axel Alejandro González Axel Alejandro González, de 21 años, esta desaparecido desde el 17 de mayo. Redes Sociales

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