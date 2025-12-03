Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Con la presencia de Javier Milei
Juran los nuevos diputados
Con La Libertad Avanza consolidada como primera minoría en la Cámara, 127 legisladores prestan juramento antes de asumir formalmente el 10 de diciembre. El Presidente, Karina y Diego Santilli, presentes en los balcones del hemiciclo.
03 de diciembre de 2025 - 16:41
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Javier Milei
(Capturas de Video)
Temas en esta nota:
Congreso
Diputados
El País
Con la presencia de Javier Milei
Juran los nuevos diputados
Aumentos miserables
La CGT rechaza el aumento del salario mínimo: “Está desconectado de la realidad”
Tensión
Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía
Quién es el nuevo jefe de los espías
Cambio en la SIDE: la caída de Neiffert y el ascenso de Auguadra
Por
Luciana Bertoia
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025
Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes
La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA
Por
Leandro Renou
Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación
OCDE le bajó el pulgar al país
Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.
Cayeron las ventas de autos y motos
Sociedad
El sueño de la derecha está cada vez más cerca
Las IA avanzan en los gobiernos
Por
Pablo Esteban
Eran supuestos trabajadores rurales
Brasil: retuvieron a 125 argentinos por ingresar sin trámites migratorios
En el Colegio Santa María, de Godoy Cruz
Mendoza: 140 alumnos de un secundario quedaron libres tras destrozos en los festejos de fin de año
Habría sido apuñalado
Hallaron asesinado a un hombre en el río Paraná
Deportes
La lucha antidopaje y las nuevas presiones por el cambio tecnológico
La AMA pide “compromiso” para aplicar “de manera justa” el nuevo Código Mundial Antidopaje
Los volantes Herrera y Palacios están en observación
Boca espera por la recuperación de los lesionados
Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos
Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta
Habrá cuatro bombos con 12 equipos cada uno para la definición de la fase de grupos
Mundial 2026: cómo será el procedimiento del sorteo