Lo que empezó como una imagen promocional terminó convirtiéndose en un terremoto digital. La campaña de Swatch para su colección Essentials mostraba a un modelo asiático estirando los bordes de sus ojos, un gesto que muchos usuarios calificaron de racista y ofensivo. La polémica se viralizó, con fotos y comentarios que circulaban rápidamente en Weibo, la red social más importante de China.

“Nos disculpamos sinceramente por cualquier malestar o malentendido que esto pueda haber causado”, escribió la compañía en Instagram y replicó el mensaje en Weibo en inglés y chino.

Pero la disculpa no calmó la indignación; muchos consumidores llamaron a boicotear no solo Swatch. En este contexto, un reconocido influencer con más de un millón de seguidores calificó la campaña de “racismo contra los chinos” y exigió sanciones económicas.

La imagen que generó la indignación de los consumidores.

El tropiezo comercial llega en un momento crítico para la industria relojera. China es uno de los mercados más importantes para Swatch, que ya había informado una caída del 11,2% en sus ventas netas del primer semestre, afectada por la baja demanda en China, Hong Kong, Macao y el sudeste asiático. Ahora, además de la caída comercial, la marca enfrenta un problema reputacional que podría ser difícil de revertir.

No es la primera vez que una firma extranjera tiene problemas de esta índole en Asia. Dolce & Gabbana y Dior ya fueron criticadas por campañas que reprodujeron estereotipos raciales, recordando que los mercados globales exigen cada vez más respeto y cuidado en la comunicación.

Seguí leyendo: