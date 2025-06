Un Mauricio Macri impensado hace solo algunas semanas reapareció luego de su viaje al extranjero para respaldar las negociaciones del PRO con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo aunque en las mesas que tiene que encarar Cristian Ritondo con los emisarios de Karina Milei va quedando claro que en las listas nacionales les darán bien poco. En cambio, puede haber mayor amplitud en las de la elección provincial. Pese a que viene de perder las elecciones porteñas (o tal vez por eso) Macri parece resignarse de momento a su rol de socio menor en los acuerdos con los Milei, aunque todavía se permite soñar con que van a llegar a "un acuerdo razonable".

Macri admitió que retomó conversaciones con el presidente Milei, algo que se había prácticamente cortado a lo largo de este año: “Hemos vuelto a hablar estos días y la prioridad para el PRO va a ser ayudar a que este gobierno tenga éxito, entendiendo que tiene métodos distintos a los nuestros, que tienen una concepción institucional distinta, pero sabiendo que primero hay que afianzar la estabilidad económica”, sentenció. De esta forma, Macri decidió volver a conversar con quien le dijo que estaba viejo, que no entendía las cosas, que era un fracasado y que su partido era obsoleto. Son muchos sapos para tragar a la vez para el expresidente cuyo ascendente calabrés es bien conocido.

Pese a la ingesta de batracios, en el evento "Energía Chubut 2050: Tierra de Futuro" en el Hotel Four Seasons, Macri se mostró confiado en que Ritondo llegará a "un acuerdo razonable". Por ahora, lo que pedía Macri podría cumplirse en las elecciones de septiembre: esto es, frente electoral entre partidos, una división más o menos equitativa en las listas según la sección electoral y lo que tenga cada uno, la inclusión en algunos casos de los radicales. En cambio, octubre es otro cantar. Ahí Karina Milei pretende hacer uso de la lapicera: darle unos pocos lugares al PRO (se habla de cinco como máximo) y llenar las listas de incondicionales. La cabeza de lista no sería entonces Diego Santilli, sino que sería relegado a un tercer o hasta un quinto lugar. Hay incluso quien le propone que abandone el Congreso nacional y vaya a disputar con Cristina Fernández de Kirchner por la Tercera Sección Electoral en septiembre. No se sabe si es una propuesta o una chicana.

Tratando de abstraerse de ese contexto, un Macri muy calmo indicó que "nuestro presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, interpretando la demanda de nuestros votantes de que ayudemos a que a este gobierno le vaya bien y terminar con la destrucción criminal que está haciendo el kirchnerismo en la provincia, le ha dado un mandato a Cristian Ritondo para que llegue a un acuerdo razonable con La Libertad Avanza para la elección en la provincia de Buenos Aires”.

Macri fue cuidadoso al plantear las diferencias con LLA que antes agrandaba y ahora empequeñece: “Entendiendo que tienen métodos distintos, una concepción de institucionalidad distinta, pero comprendiendo que primero es afianzar la estabilidad económica, que no es fácil. Soñamos llegar a una inflación de un dígito, necesitamos generar más confianza en el mundo”, insistió, ahora alineado con las fuerzas del cielo.

“En esa línea estamos trabajando, pero hay que tener paciencia. El cambio es algo que estamos conquistando, que no va a alcanzar este gobierno, ni el que viene. Requiere de varios gobiernos consecutivos”, pidió paciencia.

“Si hay algo importante que el PRO ha hecho en este año y medio es apoyar sistemáticamente a un partido que gobierna, siendo que no somos parte del Gobierno”, recordó. “La prioridad ha sido la gente, salir de la hiper, y darle la oportunidad a que al gobierno le vaya bien y eso no ha cambiado”, insistió, casi como pidiendo perdón.

También aclaró que él defiende “un Estado minimalista”, que alcance pocas tareas, pero que “siempre esté” presente, y destacó la necesidad de apostar a la infraestructura. “La infraestructura es clave, si el ser humano no está comunicado no fluye, y para eso necesitamos que el Estado esté ahí”, remarcó. Fue el mismo pedido que le hicieron en Amcham los empresarios estadounidenses al Gobierno: que retome las obras de infraestructura, porque eso el Estado se los tiene que garantizar.

El titular del PRO sostuvo además que “es fundamental que ni un dólar de las regalías vaya a gasto corrientes”, sino que debe direccionarse a infraestructura. “Si uno usa esa caja para contener estos grupos que se enquistan en el Estado y demandan privilegios solamente se pegan un tiro en el pie porque se queda sin recursos para que el crecimiento avance”, cuestionó.

En tanto, el lugarteniente de Karina Milei Sebastián Pareja sumó otro interlocutor del PRO además de Cristian Ritondo: se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Pese a que hablaron de temas de gestión, a nadie se le escapa que Frigerio es uno de los gobernadores PRO que se mostró abierto siempre a un acuerdo con LLA, en el marco de la política frentista que tiene en la provincia que gobierna.