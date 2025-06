TEATRO

El trabajo

La nueva obra de Federico León pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Matías, Marian y Dina aplican una serie de reglas, acuerdos, mandamientos y protocolos estrictos. Prácticas, autodisciplina y accidentes. Apego y desapego, penitencias y licencias. Atravesar pruebas temerarias sin medir las consecuencias, experimentos que no se sabe cómo o dónde van a concluir. Bajo un constante estado de disciplina y observación, el grupo se entrega a un trabajo de autotransformación. En este laboratorio en los bordes de la teoría-práctica y la práctica-teórica los resultados son tan imprevisibles como brutales. El trabajo se inspira en los talleres que el propio León lleva adelante desde hace 15 años, casi siempre en la misma sala donde tendrá lugar esta obra. El director se pone en escena para experimentar (en carne propia) su práctica docente. Lo acompañan Beatriz Beatriz Rajland y Santiago Gobernori.

Viernes y sábados a las 20 en Zelaya, Zelaya 3134. Entrada: $20000.

Pundonor

Después de ocho temporadas en Buenos Aires, funciones en España, Italia y Latinoamérica y múltiples premios, el unipersonal escrito e interpretado por Andrea Garrote que se convirtió en un clásico de la cartelera porteña, comienza su temporada despedida. En escena, la profesora universitaria Claudia Pérez Espinosa regresa al aula después de una licencia. Intenta retomar con sus lecciones sobre Foucault, pero algo en su comportamiento revela que tiene otros asuntos pendientes. Lo que empieza como una exposición académica se transforma en una clase incómoda y brillante, atravesada por el humor, la tensión y el desborde. Codirige Rafael Spregelburd.

Domingos a las 18 en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $28000.

MÚSICA

The Pink Floyd Research Group

Primer simple del inminente tercer opus del improbable dúo entre el guitarrista de R.E.M. y el cantante y compositor de The Auteurs. Sí, desde que Luke Haines descubrió que Peter Buck era uno de los compradores de los retratos de Lou Reed que vendía a través de internet, vienen componiendo juntos. Ya sacaron dos discos, Beat Poetry for Survivalists (2020) y el doble All The Kids Are Super Boomed Out (2022). Este nuevo simple funciona como anticipo de Going Down To The River... To Blow My Mind, el álbum que completa lo que han dado en llamar una “trilogía psiquiátrica”, anunciado para fin de mes. Grabado en Portland, Oregon, los acompañan Scott McCaughey en bajo y Linda Pitmon en batería, con el pianista Morgan Fisher como invitado. Poco después de la salida del disco, el dúo (cuarteto, en realidad), saldrá de gira por Gran Bretaña, junto a The Minus 5, el grupo de McCaughey (del que forman parte Buck y Pitmon), que también tiene disco para estrenar, titulado Oar On, Penelope!

Si me quieres escribir

Con el subtítulo de A la huelga general, acaba de aparecer en las redes este tema intepretado por El Violinista del Amor y Los Pibes Que Miraban junto a La Lija. Se trata de la puesta al día de una canción de protesta grabada por ambos conjuntos originalmente en Épocas (2018), un simple cuyo subtítulo es una declaración de principios: Expresión colectiva por un no al neoliberalismo. Junto a la banda oficial del espacio cultural Hasta Trilce, el grupo liderado por Nicolás Esperante –que ha editado dos discos rescatando canciones populares de la Guerra Civil Española– realiza su aporte a la renovación del repertorio combativo, arropada ahora con arreglos de guitarras, vientos y percusión inspirada en el folk balcánico.

ONLINE

La mejor hermana

La trama se acerca en gran medida a los terrenos del policial de investigación, pero el arranque parece tomado de un melodrama inflamado y extremo. Nikki, interpretada por Elizabeth Banks, es la hermana mayor, una adicta en recuperación que estuvo casada con un hombre y tuvo un hijo con él. Los problemas con las drogas llevaron a que su hermana menor, Chloe (Jessica Biel), adoptara al pequeño y terminara emparejada con... la ex de Nikki. Así dadas las cosas, y luego de muchos años sin que las hermanas se vean siquiera durante algún cumpleaños o fecha especial, el asesinato de la pareja de ambas (aunque en diversas épocas, desde luego) dispara una investigación policial que comienza, previsiblemente, a complicarse hasta puntos insospechados. La serie de ocho capítulos, disponible en Prime Video, gira a partir de ese momento alrededor del concepto del whodunit (¿quién lo hizo?), narrando en paralelo el extraño vínculo de las hermanas en el presente y, flashbacks mediante, durante el pasado.

Detective María Kallio

Otra de policías, que la sinopsis oficial presenta de la siguiente manera: “María Kallio, policía y abogada, acepta liderar un escuadrón de homicidios. Su vida profesional avanza con firmeza, pero en lo personal enfrenta dilemas de los 30: carrera, familia y amor”. La serie llega desde tierras finlandesas y su protagonista debe resolver en casa episodio un nuevo caso de asesinato, a su vez reflejo de algún problema de la sociedad de ese país. Al mismo tiempo, la saga, que va por su tercera temporada (aquí está disponible la primera, en la plataforma Flow), describe los conflictos privados de una mujer que ha formado familia y debe lidiar con diversos escollos personales además de los profesionales.

CINE

La quinta

En el tercer largometraje de la argentina Silvina Schnicer una familia llega a su casaquinta para pasar una temporada de descanso, pero descubren que alguien ingresó al lugar y vivió allí durante un tiempo. La película, que tuvo su paso por festivales como el de Mar del Plata y Marrakech y ahora puede verse en Cine Arte Cacodelphia y otras salas, es un relato que parte del naturalismo para sumergirse en las aguas de lo perturbador e incluso lo fantástico. La ocupación del hogar es el primero en una serie de acontecimientos que alteran el equilibrio de la familia y el de los vecinos, en un film que revela los roces y choques de clases sociales y ciertos secretos familiares, al tiempo que describe el desmoronamiento de una falsa seguridad que parecía inquebrantable. “Creo que las historias más personales e íntimas tienen que ser tratadas con sinceridad, sin temor ni moralidad”, declaró la realizadora. “Esa es mi principal motivación: entrever los matices del carácter, sus luces y sombras”.

El esquema fenicio

Wes Anderson sigue siendo fiel a sí mismo, a sus temas y estilo. Apenas un par de semanas después de su estreno en Cannes llega a las salas de cine su nueva película, en la cual Benicio del Toro encarna a un empresario millonario de nombre “Zsa-zsa” Korda. Por varias razones, los intentos de acabar con su vida por parte de enemigos confesos y secretos son muchas, y antes de que algún crimen lleve a cabo ese cometido el buen hombre decide legarle toda su fortuna a uno de sus ocho hijos, una futura monja que poco y nada quiere saber con él (Mia Threapleton). Típico en la obra del realizador, el reparto de estrellas incluye a Willem Dafoe, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston y Bill Murray.

TV

Chespirito: sin querer queriendo

La moda de las biopics seriadas le llegó al comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito y más aún como el creador de El chapulín colorado y El chavo del 8. Que las entregas televisivas que incluyen a esos dos y a otros tantos personajes inoxidables se sigan emitiendo a cinco décadas de su realización habla a las claras del enorme éxito y llegada cultural de sus invenciones. La nueva serie de HBO Max intenta llevar a cabo un “emotivo viaje que abarca desde su infancia hasta los años de mayor éxito, entre las décadas de los ‘50 y los ‘80”, narrando a su vez “cómo un joven soñador logró abrirse paso en una incipiente industria televisiva, enfrentando desafíos personales y sacrificios profundos en su búsqueda de amor y reconocimiento”, según describe la información de la señal. También, desde luego, hay lugar para las sombras del homenajeado, su vida personal y amorío con destino matrimonial junto a Florinda Meza, la inolvidable doña Florinda.

Jueves a las 22, por HBO.

Te necesito

El imparable éxito de las series y novelas coreanas les abrió el camino a producciones de otros países asiáticos, como esta saga novelesca llegada de Tailandia. La trama gira alrededor de Ramnam, una bellísima joven que considera su origen humilde –es la hija de la sirvienta en la casa donde vive– como su principal defecto personal. Pero Ramnam, decidida a subir en la escalera social y escapar así a las burlas sobre su origen, comienza a traicionar a todos, incluidos sus propios padres, para lograr ese objetivo. La situación escala cuando fija como objetivo a Lu, el hombre que la cuidó desde niña, un hombre casado con la directora de una importante automotriz.

Miércoles a las 23, por A3 Series.