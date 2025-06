DOMINGO 8

MÚSICA

Sakatumba + Metegoles El ciclo Emergentes ofrece conciertos dedicados a exponentes de la escena under. Hoy se presenta Sakatumba (foto), banda de rock surgida en 2019 en Buenos Aires. Con una fusión de postpunk, pop y sonido gótico, está integrada por Renata Bade en guitarra y voz, Octavio Báez en teclados y voz, Marcos Medina Bellotti en bajo y voz, Ian Luca Ink en saxo y Valentín Herman en batería. Complementan la noche los platenses Mora y Los Metegoles: Mora Palvi en guitarra eléctrica, Joaquín Urrutia en bajo, armónica y voz, Marcos Cikes en guitarra eléctrica y Lautaro Osacar en batería. Su propuesta combina el rock garage y la canción.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

El amo del jardín El paisajista Yasuo Inomata nació en Japón y en los años ‘60 se estableció en Escobar. Creó los jardines japoneses de Escobar y de Palermo, pero algunas disputas alteraron su obra. Podría ser una fábula zen: un cineasta argentino pregunta al maestro por las características de un jardín japonés. “Para entenderlo, necesitará toda una vida”, responde el maestro. El cineasta insiste, el maestro contesta: “Si quiere entenderlo, debe viajar a Japón”. Y así lo hace. El ejercicio de Fernando Krapp es el del mejor cine documental, que se acerca a zonas de la realidad desconocidas, pero que encuentra en ellas algo así como lo universal.

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

Médico de noche El Recoleta propone un ciclo de cine noir francés, donde se podrá ver la película dirigida en 2020 por Elie Wajeman. La historia del hombre que quiere dejar atrás su pasado realizando una tarea difícil y solidaria es parte de la tradición del cine negro. Aquí es un médico que asiste casos difíciles en barrios marginales, y su afán es el de salir de una vida llena de pecados. Pero las cosas no son tan sencillas y la marginalidad y el crimen vuelven a mezclarse en su vida. Protagonizada por Vincent Macaigne.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Pasión a la Francesa Este ciclo de cine está dedicado al amor. Cuatro películas francesas que muestran que el amor puede ser monstruoso tanto en sentido literal como metafórico. Los personajes que aquí se retratan habitan mundos que rozan lo fabuloso, pero la intensidad de sus pasiones los ancla en la contemporaneidad. También está presente el amor parental, como el que impulsa a un padre a entregarlo todo por su hija en No hay amor perdido. O el amor que descubre Carole Achache en Little Blue Girl donde, a lo largo del docudrama, reconstruye los sentimientos de su madre hacia ella.

A las 19, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ETCÉTERA

Festival de Tango Última noche de una verdadera fiesta del tango, híbrida, clásica y contemporánea, arriesgada y creativa. Un encuentro en donde se compartirá más allá de los escenarios, la reflexión, los motivos, las técnicas, herramientas y estrategias de esta época del tango, reuniendo a los diferentes sectores que hacen al tango para articularlos en pos de la creación. La noche de hoy cierra con el espectáculo de danza Caja Negra.

Desde las 19, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $15000.

LUNES 9

TEATRO

Carnada Se estrena la obra de la dramaturga Susana Torres Molina. En Carnada, una mujer se ve sorprendida en su hogar por la visita inesperada de dos extrañas que irrumpen buscando justicia. Ellas negocian, reclaman, seducen. Por momentos son víctimas y en otros, victimarias. Mientras transcurre el rabioso y desaforado encuentro se va desencadenando una poderosa transformación en las tres y nada resulta ser ni tan blanco ni tan negro. Carnada está interpretada por Anahí Gadda, Carolina Guevara e Ingrid Pelicori. Dirige Cintia Miraglia con escenografía de Victor Salvatore y vestuario a cargo de la propia Miraglia.

A las 20, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $15000.

ETCÉTERA

Dramaturgia de lo complejo Esta actividad, coordinada por Rafael Spregelburd, propone cuatro encuentros para abordar una mirada sobre algunos aspectos del teatro contemporáneo desde el punto de vista de los cambios que se advierten en las dramaturgias actuales y las singularidades en su construcción narrativa. Spregelburd asume la comparación de la organicidad dramatúrgica con los conceptos de organicidad en la biología, la filosofía y la poesía. Serán encuentros teóricos sobrevolando algunos de los temas que son motivo de indagación desde hace décadas en las obras de este dramaturgo y actor.

Los lunes de junio, de 10 a 11.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: desde $40000.

Piensa en mí Se estrena la obra de Mayra Bonard dirigida por Roxana Grinstein con la Compañía de Danza de la UNA. Live set: Fernando Sayago. Piensa en mí es una intervención coreográfica site specific. Cuerpo, materia, persona, colectivo, sustentabilidad, paisaje, caos, bailarines y cartoneros del arte son algunos conceptos que atraviesan la pieza.

A las 20.30, en Arthaus Central, Mitre 434. Gratis (con reserva previa).

ARTE

Quadritos de muestra Se presenta esta exposición de los humoristas gráficos del grupo Quadritos, un equipo de dibujantes humorísticos que tienen como objetivo promover la divulgación y el consumo del humor gráfico en el país. La muestra apela al humor gráfico como arte, que busca hacer reír, pensar, reflexionar y poner en imágenes situaciones de la vida cotidiana, siempre apelando a la mirada humorística de esta forma de expresión. Forman parte de la muestra Alen, Batista, Claw, Corne, Delu, El Chapa, Elmer, Fechu, Furno, Giacomino, Haroldo Meyer, Ian Mora, JA!, Kappel, Lamparita, Marito, Más, Meiji, Piru, Rocchia, Toni y Villalobo.

De lunes a viernes de 10 a 20 y sábados de 10 a 13, en la Alianza Francesa, Billinghurst 1926. Gratis.

María Silvia Corcuera ¿Qué puede decir una pintura sobre la identidad? En Arte en foco, la artista parte de la geometría, el color y la bidimensionalidad para ir más allá de lo puramente visual y perceptivo. En ella se retrata la Cruz del Sur, constelación clave para los pueblos andinos y símbolo de pertenencia. La abstracción se pone en función de anunciar una memoria colectiva. Se vuelve un cable a tierra, una forma de acercarnos al territorio simbólico y espiritual.

Lunes y miércoles a domingo de 12 a 19, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Gratis.

MARTES 10

CINE

No amarás Se proyecta esta película de 1988 dirigida por Krzysztof Kieślowski. Se trata de la versión cinematográfica del sexto episodio, una variación sobre el sexto mandamiento "No cometerás adulterio" del drama televisivo El decálogo. Convertida por méritos propios en una pequeña obra maestra, puede ser el paradigma diáfano del buen cine del este que llegaba a ráfagas en vísperas de la caída del Muro de Berlín. Una historia de amor imposible en la que se le pide al protagonista que lance miradas a través de sus objetivos fotográficos, robados para la ocasión. Esta proyección es parte de A Través de la Mirilla, el nuevo ciclo de la Biblioteca del Congreso.

A las 18.30, en la Biblioteca del Congreso, Alsina 1835. Gratis.

ARTE

Carroña última forma Con la curaduría de Carla Barbero y Javier Villa, once artistas se reúnen en esta muestra para explorar las figuras del cuerpo herido, los restos de la historia y los imaginarios del poder. Raquel Forner, Antonio Berni, Grete Stern, Osvaldo y Leónidas Lamborghini, Liliana Maresca, Marcia Schvartz, Verónica Meloni, Verónica Gomez, Tobías Dirty y Santiago Rey se exhiben reunidos en una gran exposición cuyo título retoma el libro homónimo de Leónidas Lamborghini.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Josefina Labourt La vigilia de los harapos es la primera exposición institucional de la artista en la Argentina. Presenta una selección antológica de sus obras realizadas entre 2017 y la actualidad, donde conviven la escultura, el relieve, la pintura y el collage. Labourt trabaja con materiales como la resina, toalla, gasas, cáscaras de huevo o cartapesta, entre otros, con los cuales representa cuerpos femeninos que empuja a la vejez, la decrepitud o incluso la deformidad.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados y domingos de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Marcelo López El pianista y compositor mendocino actuará nuevamente en este escenario porteño, acompañado por César Franov en bajo y Facundo Guevara en batería y percusión. En el show, Marcelo López (en piano y voz) presentará su un nuevo álbum grabado en vivo durante el concierto que el artista ofreció en ese mismo espacio en agosto pasado. Como músicos invitados participarán Jorge Garacotche de Canturbe en voz, Daniel Benítez en flauta traversa, Beto Antelada en voz y Laura Hatton en coros y canto.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $15000.

Marty Friedman El virtuoso guitarrista, reconocido por su paso por la legendaria banda Megadeth y su extensa carrera solista, regresa a la Argentina en el marco de su gira latinoamericana. Friedman presentará en vivo su más reciente trabajo discográfico Drama, una propuesta que consolida su evolución artística, su potencia sonora y el refinamiento que caracteriza cada una de sus producciones. Esta serie de conciertos que visitará diversos países de la región, se destaca por la presencia de su banda japonesa, cuyos integrantes se presentarán nuevamente en Latinoamérica. Acompañarán a Friedman Charge en batería, Wakazaemon en bajo y Naoki Morioka en guitarra.

A las 20.30, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $45000.

MIÉRCOLES 11

ARTE

Lucrecia Lionti Fabril la mirada es la primera muestra individual de la artista tucumana en un museo. La obra de Lionti se vale de las grandes narrativas del arte moderno para cuestionarlas. A través de diversas técnicas, como el tejido a dos agujas o el patchwork, Lionti combina materiales de origen industrial y artesanal, como lana de oveja, hilos sintéticos, plástico y papel. Su obra activa no solo el vínculo con las labores históricamente asociadas a las mujeres, sino también con los movimientos políticos subalternos, a través del uso de materiales precarios y consignas sociales.

Lunes y jueves a domingo de 12 a 20 y miércoles de 11 a 20. En el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: desde $4000.

Vestigios fueguinos Se encuentra inaugurada la muestra colectiva curada por Mercedes Guanziroli. Esta exhibición invita a recorrer un conjunto diverso de 34 obras, entre pinturas, fotografías y esculturas, que dan cuenta de la riqueza artística y cultural de la provincia. A través de la mirada de nueve artistas visuales, la exposición construye un diálogo entre pasado y presente, explorando la identidad fueguina desde distintas materialidades y enfoques expresivos. Exponen: Lucila Apolinaire, Mabel Jacobs, Pablo Rizzo, Fernando Rodríguez, Mariana San Juan, Oriana Soto, Ramona Trejo y Adriana Valero, junto a obra inédita de Enriqueta Gastelumendi (1913-2004).

De miércoles a domingo de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Bandonegro El aclamado cuarteto polaco Bandonegro, referente del nuevo tango a nivel internacional, llega a Buenos Aires para presentar su revolucionario álbum Tanuevo, grabado en Fort Music Studio junto a destacados músicos argentinos. Energético, emotivo y lleno de fantasía, el disco cuenta con la participación de dos figuras clave del jazz nacional: Daniel “Pipi” Piazzolla en batería y Lucio Balduini en guitarra eléctrica. Bandonegro está integrado por Michał Główka en bandoneón, Jakub Czechowicz en violín, Marcin Antkowiak en contrabajo y Marek Dolecki en piano.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $14000.

FOTOGRAFÍA

Maxi Vernazza Argentinos 1995-2025 propone un recorrido en imágenes a través de las últimas décadas de la historia política argentina, según la lente de Vernanzza. Una muestra histriónica que exhibe como en una amplia paleta de colores vibrantes, desde la excentricidad de personajes como Carlos Menem y Susana Giménez hasta la chispa mística de Diego Maradona, pasando por íconos del rock y la cultura como Charly García, Pappo, Sandro y Pablo Lescano, entre otros.

Hasta el 21 de junio, de lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corriente 2038. Gratis.

TEATRO

Puntera de acero Daniela Dunkelman es una abogada que trabaja como defensora de oficio en el sobrecargado sistema judicial del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Su impronta de ver la vida con armonía y el espíritu liberal con el que elige vivir sus raíces judías se pondrán a prueba cuando le asignan la defensa de Miguel, un neonazi que acaba de cometer un crimen por odio racial que se torna tremendamente mediático. Dirige David Gow con actuaciones de Romi Pinto, Iván Steinhardt. Dirige Carlos Kaspar.

A las 20.30, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $16000.

JUEVES 12

MÚSICA

Canción Cruzada La tercera edición del ciclo Materia Efímera está dedicado al universo sonoro. En ese marco, con curaduría del músico y compositor Miguel Galperín, Canción Cruzada propone conciertos a partir del encuentro entre dos artistas del territorio de la música. Once shows, once dúos esperados, inesperados, incluso artistas que ya han compartido escenario, otros que nunca antes se vieron, se encontrarán para tocar, para cantar, para escucharse y para transformar, por un rato, la canción. Se presenta a ARO junto a Mailén Pankonin (foto), Pablo Dacal con Federico Durand y Nadia Szachniuk junto a Mariano Agustoni, entre otros.

Hasta el 6 de julio en Fundación Cazadores, Villarroel 1440. Entrada: $18000.

Tigre Ulli María “Luli” Zamtlejfer (una de las fundadoras de Las Ligas Menores), Tom Quintans (cantante y guitarrista de Bestia Bebé), Mora Sánchez Viamonte (de 107 Faunos) y Marcos Canosa (guitarrista, también, en Bestia Bebé) siguen presentando Sombra de tiburón, su segundo álbum compuesto por diez canciones sin feats ni instrumentos agregados: lo que suena en este disco es tal cual lo que se vive en un recital de Tigre Ulli. La apertura de la noche estará en manos de Grassa, un grupo que llega desde la provincia de Santa Fe, con un sonido diferente a todo.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $8000.

Hipnótica Con más de una década y media de trayectoria, y tres discos al hombro, Nahuel Barbero y Hernán Ortiz escribieron un camino musical que abarca diversos géneros, desde el rock y el pop hasta el indie y un neo funk urbano que los define. Los compositores y productores argentinos llegan por primera vez a Niceto para presentar su último álbum homónimo. Un gran show que recorrerá también sus mayores éxitos de discos icónicos como Mixto, Clásico y A la luz.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $18000.

TEATRO

La moribunda La directora Malena Miramontes Boim, luego del éxito de La Madonnita de Mauricio Kartun, estrena La moribunda de Humberto Tortonese y Alejandro Urdapilleta; un homenaje a sus autores y al espíritu del teatro under argentino y también, un gesto de resistencia poética. Dos hermanas sobreviven en un encierro delirante mientras su hermana mayor agoniza en el cuarto de arriba. Entre la guerra exterior y el deterioro interior, se refugian en un mundo de fantasía que pendula entre el grotesco, el humor y el dolor. Con Darío Serantes y Juan Rutkus.

A las 20.30, en Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $15000.

CINE

Gen Comienza el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, un evento que invita a descubrir cómo el cine puede potenciar la conciencia y el compromiso por la defensa y la promoción de los derechos. En su edición número 21, el FICDH se propone exhibir producciones audiovisuales recientes que promuevan la inclusión y el respeto por la diversidad. Hoy se proyectará el documental del italiano Gianluca Matarrese. Gen se focaliza en la atención médica para personas transgénero, a través del doctor Bini, un especialista en fertilidad y hormonas en el ocaso de su carrera, cuyo trabajo consiste en gestionar tanto la vida personal de sus pacientes como la jerga legal conservadora que los rige.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

VIERNES 13

CINE

Suárez Como parte del Ciclo Cine y Música se proyectará Suárez: entre dos luces, la película dirigida por Fernando Blanco, quien estará presente para dialogar luego de la función. Se trata, estrictamente, de la primera parte del material compilado por Blanco que recorre la historia de Suárez, grupo pionero del rock independiente de los ‘90, durante sus primeros años y contada desde su propia óptica. El VHS es la excusa perfecta para registrar los diferentes momentos de la banda liderada por Rosario Bléfari, entre shows, ensayos y momentos de su intimidad.

A las 21, El Blanco, Gascón 1437. Entrada: $4000.

Dios sabe cuánto amé Se proyecta una de las grandes películas de Vicente Minelli. Dios sabe cuánto amé habla de la gran lucha entre ser un hombre “normal” y ser un artista a tiempo completo. El elenco incluye uno de los mejores papeles de Shirley MacLaine y un emotivo rol de Dean Martin.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Cuerpo de baile Segunda y última función de la obra de Jan de Jager con dirección de Emilio García Wehbi. El largo poema que da nombre a este espectáculo es transformado en una experiencia que recorre los caminos del nonsense como forma irónica de dialogar con el contexto actual. Lo absurdo del mundo y de la realidad nacional proponen en Cuerpo de baile una lectura ridícula, humorística, disparatada y casi vulgar a través de los cuerpos de los intérpretes. Performers: Amalia Tercelá, Carla Crespo, Cintia Hernandez, Elvira Tanferna, Emilio García Wehbi, Érica D'Alessandro, Martín Antuña, Mateo De Urquiza y Soledad García de Quirós.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $15000.

MÚSICA

Seba Schiume El productor y músico franco argentino invita a sumergirnos en su primer disco Fragmentos, una travesía sonora donde los ritmos urbanos, la electrónica y la percusión orgánica se funden en paisajes cambiantes. Su enfoque innovador lo posiciona como una de los músicos emergentes más prometedores de la escena electrónica argentina. Completan la noche Uji, El Remolón, Pawkarmayta (Perú) y Nim.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $12500.

María Ezquiaga La compositora, cantante y guitarrista, reconocida por ser la voz de la emblemática banda Rosal, continúa la presentación en vivo de su segundo álbum solista Toco y canto. En esta fecha, estará acompañada por su banda habitual: Javier Mattano en bajo y Toto Ciccone en batería. Pero además, el show contará con la participación de artistas como Pol Nada, Pablo Dacal, Laura Wittner, Mariana Bianchini, Marcelo Ezquiaga y Barbarita Palacios.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

El porvenir Se estrena una comedia con música en vivo, dirigida por Gastón Marioni y protagonizada por María Rosa Fugazot, Miguel Habud, Mariú Fernández y Alejo Caride. Un viejo edificio de departamentos ubicado en la periferia de la ciudad va a ser demolido para la construcción del acceso a una nueva ruta de circunvalación. Alicia, Darío, Ivana y Braian son vecinos del barrio y se enfrentan a tener que abandonar sus hogares. El porvenir incierto los angustia, los urge y los obliga construir una respuesta para el futuro.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

SÁBADO 14

ETCÉTERA

Hernán El autor argentino presenta su último libro de poemas Libro, en formato voz y piano. Empezó a leer en público en el Parakultural y desde 1994 editó 16 libros de poemas, el casi ensayo La poesía está en ser uno: los libros de Vicente Luy y cinco discos. Es responsable del sello de poesía Cae de Maduro. También es letrista y diseñador. Lo acompañan Pola Gómez Codina y Agustina Lobo. También, Karina Cohen y Osvaldo Vigna junto a quienes compartió en los '90 la experiencia de Verbonautas. Guillermo Piccolini se suma al piano además de intercalar sus canciones.

A las 19, en Woki Toki, Tacuarí 905. Gratis.

TEATRO

La obra siamesa Dos reconocidos artistas en el pico de su carrera se preparan para ser padres. En el momento del parto descubren que sus hijos son siameses. Lejos de seguir los tratamientos sugeridos, los artistas se obsesionan con los cuerpos, las figuras, y declaran que sus hijos son una obra de arte. Así nace La obra siamesa, una performance duracional que expone la vida de los hijos. Luego de presentarse en el museo más reconocido del país, la obra desaparece misteriosamente. Tras su estreno en Fundación Cazadores, continúa en cartel en la sala del Arthaus, dirigida por Laura Sbdar. Actúan Nico Goldschmidt y Laura Nevole.

A las 20, en Arthaus Central, Mitre 434. Entrada: $18000.

TEATRO

La era del olvido Nuevas funciones de la obra de Francisco Estrada, con la actuación de Germán Rodríguez. Vivimos en un país en el que la construcción de la memoria ha ido de la mano de la necesidad de olvidar, porque se olvida para no recordar, porque es traumático y doloroso. Y, como dice el personaje, una macana se tapa con otra, de manera que la primera queda en el olvido. Pero el olvido puede quedar bajo la banalización del registro de las redes sociales porque así, entonces, nos vamos adormeciendo.

A las 20.45, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 980. Entrada: desde $13000.

Latina Bausch Este espectáculo presenta uno de los alter-egos del creador e intérprete Miguel Valdivieso. En la obra, una “santa-drag de la danza”, culturalmente bastarda y ofuscada por el eurocentrismo, pretende transgredir el espíritu ancestral de su danza boliviana autóctona con el objetivo de ingresar y pertenecer al circuito de festivales internacionales. La propuesta escénica consta de diversos cuadros de danza profundamente irónicos en los que la bailarina evoca, por medio del "tanztheater", una estética autóctona-andina, extravagante, postcristiana y posmoderna.

A las 21.30, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Entrada: $18000.

MÚSICA

Jacinto + Luciani El dúo conformado por Hernán Jacinto y Franco Luciani constituye una propuesta fresca y abierta, donde la música fluye sin etiquetas. Su encuentro es puro diálogo e improvisación, explorando con libertad distintos géneros de la música popular. Luciani, con su sonido expresivo y su increíble capacidad para hacer cantar la armónica, suma además su voz, consolidándose como un referente indiscutido del instrumento. Jacinto, con un pianismo sofisticado, versátil e inspirado, aporta frescura y profundidad a cada interpretación.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $14000.

