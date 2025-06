Macondo sale de la metáfora que continuamente y en todos lados la refunda, y se convierte por un momento en literalidad artística. Música sonando ante una forma de presencia de los personajes de Cien años de soledad, en una experiencia inmersiva. Así podría comenzar a explicarse Reflejos de Macondo, un “concierto-instalación” –como lo definen sus artífices– que con dirección técnica de Giovanny López sobre una idea original de Sonia Ezquerrena, el fotógrafo colombiano Oscar Perfer y la pianista española María José de Bustos presentarán el sábado a las 20 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón.

“Es una experiencia muy particular, íntima, diría que sobre todo poética”, dice María José de Bustos a Página/12 y sugiere que es mejor no anticipar mucho de lo que sucede en el espectáculo, para mantener la sorpresa. "Puedo decir que en un entorno de penumbra van confluyendo palabras, imágenes y música. El hilo conductor son los textos que se van escuchando. Están además los retratos, cada uno con su música. Pero es mejor dejarse sorprender, porque realmente es una experiencia que creo que les va a calar a quienes asistan", continua la pianista.

Los retratos de algunos de los personajes de Cien años de soledad son producto de un largo y minucioso trabajo fotográfico de Oscar Perfer. “No se trata de representar a la familia hoy en día tal y como lo imaginamos quienes hemos leído la obra sino de hacer una interpretación personal. Quise proponer mi propia mirada sobre cómo podrían ser esos rostros, esos gestos”, asegura el fotógrafo. “Durante mucho tiempo busqué la manera de actualizar el fenotipo colombiano en los retratos y al mismo tiempo reflejar las características de cada personaje. Cuando comencé a trabajar en la serie, ya tenía claro que tenían que estar los personajes más relevantes de la obra, que corresponden más o menos a unos 25, y los fui trabajando hasta llegar al ideal. Naturalmente través del tiempo fueron apareciendo otras alternativas, que motivaron retoques continuos o incluso cambios. Por ejemplo, con Melquíades en un momento tuve que decidirme entre dos posibilidades ya bastante elaboradas. Pero ahora ya está bien consolidado el equipo de los retratados”, agrega Perfer.

En cada retrato, los rasgos del personaje se potencian con un notable manejo de la luz expresiva. “La pintura de Renacimiento y la del Barroco fueron una influencia muy grande en mi creación, en mis retratos”, dice Perfer. El fotógrafo dice que siendo niño se impresionó con los cuadros de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, el mayor exponente de la pintura del Nuevo Reino Granada. “Ese gusto por la pintura antigua se vio reflejado en la formación de mi sintaxis visual, que más tarde maduró en ese sentido, cuando tuve la oportunidad de estar en Países Bajos y ver de primera mano los retratos de los pintores del Siglo de oro neerlandés, como Vermeer y el mismo Rembrandt”, continua el Perfer.

En el desarrollo del “concierto-instalación”, la música se integra a la experiencia visual, trazando un correlato entre un personaje y una obra específica, producto de una aguda y sensible observación pianística. Así, por ejemplo, Claro de Luna, de Claude Debussy, se asocia a Aureliano Segundo, y "Jardines bajo la lluvia", tercer momento de la serie Estampas del compositor francés, a Melquíades; una sonata del Padre José de Larrañaga correspone a Petra Cotes, el Preludio, op. 28 n.º 4 en mi menor de Frédéric Chopin a José Arcadio Buendía, la Rapsodia n.º 1 op. 79 en si menor de Johannes Brahms a Santa Sofía de la Piedad y la Gnossiene n.º 3 de Erik Satie a Aureliano Rodrigo. El aura del Coronel Aureliano Buendía se prolonga, en cambio, con el Allegro bárbaro, de Béla Bartók.

"Poner en relación una música con un personaje fue un trabajo bien interesante, muy largo y articulado también", cuenta De Bustos. "Sabíamos que sería complicado cuando pensamos en este proyecto. Teníamos muy claro que cada personaje, cada retrato, debía encontrarse e identificarse con su obra pianística desde un lugar muy profundo. Para eso escuchamos muchísima música. Yo le iba pasando a Oscar mis primeras impresiones cosas que podían funcionar para tal o cual personaje, y luego las probábamos escuchándolas con las imágenes delante de nosotros", continua la pianista. "Cuando sentíamos que dábamos con una música que en concreto funcionaba con su personaje, se maridaba a la perfección, o como diríamos, el personaje se apropiaba de ella, apostábamos a ese encuentro. Ya llevamos varios Reflejos de Macondo por el mundo, y es impresionante el modo que siento la madurez de un personaje con respecto a su música. Casi como que siempre hubieran estado ahí, relacionados. Es una sensación muy especial", agrega De Bustos.

Reflejos de Macondo es entonces un homenaje a Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez que hace 58 años publicó por primera vez la editorial Sudamericana de Buenos Aires. "También por eso poder mostrar esta experiencia en esta ciudad es algo muy particular, que para nosotros tiene un significado trascendente", interviene Perfer. A la hora de ponerle una música al mismo García Márquez, el fotógrafo no tiene dudas: "Se sabe que Gabo era un gran especialista en vallenato", dice en relación al género lírico musical tradicional de Colombia, del que el escritor tomó para su literatura elementos como la musicalidad de la lengua y la cadencia de la tradición oral. "Pero también era un consumado melómano de la llamada música culta, y ahí yo creo que no estaría mal acercarlo a un Bela Bartók, ¿no? Sí, Bartok. Como Aureliano Buendía en el espectáculo", conluye Perfer.