“Es el disco más ecléctico que tenemos hasta ahora… algo que nunca habíamos hecho”. Mario Barassi, cantante, guitarrista y miembro fundador de Súper Ratones, define así Camouflage, trabajo discográfico por venir. Y eso que nunca hicieron adquiere por cierto una notable dimensión, habida cuenta que han pasado cuarenta años ya del inicio de la agrupación marplatense. Cuatro décadas habitadas por unos tres mil shows, varias giras globales, tramos penosos como la pandemia o el fallecimiento de José Luis “Person” Properzi –baterista, cantante y cofundador-, y once discos entre Rock de la playa (1990) y el reciente, que va saliendo single a single. “Todo esto nos pasó, sí, y haber conocido a nuestros héroes, además. Fue un flash estar charlando con Little Richard, o compartiendo prueba de sonido y escenario con Ringo Starr y luego charlando con él”, evoca Barassi, intentando congelar en un par de palabras el enorme tiempo de haceres transcurrido desde el origen.

Casi todo hecho entonces, menos la novedad antedicha dada por la reunión de un puñado de canciones dispersas en tiempos y espacios diversos. Entre ellos, versiones de temas de The Posies, Squeeze, Tom Petty, Fountains of Wayne, Charly García y Litto Nebbia, entre otros, que la banda presentará en vivo el sábado 12 de julio en The Roxy Bar (Niceto Vega 5542). “Será un desafío hacer estas canciones en vivo, porque, más allá de haberlas grabado, la mayoría de ellas nunca fueron interpretadas”, admite el cantante. “Pero es un desafío lindo ver como toman otra vida, teniendo en cuenta que cada canción aporta algo al todo”.

La edición single a single ya arrojó tres: “Los dinosaurios”, de García; “Troubled times”, de Fountains of Wayne y “Coplas del musiquero”, del maestro Nebbia. La primera es resultado de una conjunción homenaje a Charly dada entre Oscar “Pingüino” Granieri, Agustín Insausti, Sebastián Reinholz, Gustavo Lato y Barassi –los Súper Ratones de hoy- y Los Tipitos, en un concierto en el Opera de 2018. “Troubled Times”, en tanto, surgió en pandemia a raíz de la muerte por covid de Adam Schlesinger, bajista y compositor de Fountains of Wayne. “Una banda que siempre me encantó”, según el guitarrista. “Tenía grabada la voz y la guitarra acústica en una versión muy tranqui, y me pareció que a la banda le podía quedar muy bien, así que volvimos al estudio y grabamos todo lo que le faltaba”. Respecto de la nebbiera “Coplas del musiquero” –cuyo arreglo satisfizo al mismo Litto-, lo que aparece de sorpresa es la voz de Person cantando. “En ese entonces hicimos una versión muy distinta, muy eléctrica y, cuando empezamos a cantar los coros, apareció el sello de la banda. Para nosotros fue muy fuerte volver a escucharla, y era una lástima que se perdiera en el éter, dada la voz espectacularmente emotiva de Person, que cantó el tema sintiendo cada palabra y la interpretó de manera magistral”.

-¿Qué significan García y Nebbia para el alma de la banda, más allá de las versiones puntuales que hicieron de ellos?

-Mucho. Cualquier canción que nos hemos animado a versionar habla de los artistas que la trajeron a la vida. Nebbia y García son próceres de nuestra música. Son los que marcaron el camino y nuestra admiración hacia ellos es eterna.

-¿Y qué hay de los temas que vendrán?, ¿los que faltan?

-Es un disco raro, va a haber muchas más sorpresas. Como dato curioso, la mitad del disco está en nuestro idioma y la otra mitad está en inglés, seis de cada. Es una faceta que no habíamos explotado aún y se dio sin querer, aunque para mí siempre fue muy natural cantar en inglés, por mi experiencia de haber vivido de chico en Estados Unidos. Lo loco es que muchas de estas canciones fueron pedidas para proyectos de discos que salieron solo en formato físico para un público angloparlante. Hay otras canciones que son curiosidades, pero no quiero adelantar mucho más… Va a estar bueno descubrirlas.

-¿Camouflage es por lo que su nombre indica o existen segundas lecturas?

-Es que nos sentimos cómodos vistiendo distintas ropas, pero también es el nombre de una canción que está en nuestro disco Urgente (2003) y nos pareció que definía un poco esto de exponer rarezas. Como banda hemos explorado mucho y esa curiosidad artística se puede apreciar particularmente en este disco.

-Cuarenta años de trayecto convierten al grupo en una de las más antiguas del rock argentino activas. ¿Qué implica esto para ustedes, individual y colectivamente?

-En mi caso, la verdad es que no pienso mucho en eso. Jamás nos propusimos semejante cosa de cumplir 40 años. Sucedió paso a paso. Hacés unas canciones, las tocás en vivo, las grabás, hay shows, te subís a una combi, a un micro, mil aviones y cuando te parás a mirar para atrás aparecen las estadísticas: varios discos, más de 3000 shows, vas recorriendo países, continentes, premios, culturas, mucha gente en el camino y por conocer. Todo va cambiando a tu alrededor y nosotros también, claro. A mí me cayó un poco la ficha cuando murió Person. Seguíamos siempre para adelante y de repente para uno de nosotros se terminó. Aunque hasta ese momento veníamos disfrutando mucho, la perspectiva cambia, abruptamente. Aparece la finitud. Ahí me empecé a dar cuenta que cada show es único, que cada abrazo entre nosotros también, que si lo disfrutás el instante se eterniza, inventás recuerdos que luego vas a atesorar. Con “Pingüino” somos como hermanos, nos conocemos de toda la vida. Y con Agustín, Sebastián y Gustavo hemos estado juntos por más de veinte años ya. Con nuestro manager Lisandro también. Trasciende la amistad, somos familia. Pero es eso, hacer y soltar, disfrutar del camino adonde te lleve, sin garantías de nada.