El otrora reconocido empresario rosarino Gustavo Shanahan perdió otro intento por discutir la pena de 7 años de prisión que afronta desde 2023 por lavar dinero de una organización narco criminal. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la defensa suya y la del narco Julio Rodríguez Granthon, y confirmó la sentencia de primera instancia que puso de relieve una forma sucia de hacer fortuna gracias al dinero generado por la venta de drogas en la ciudad.

Shanahan, quien supo presidir Terminal Puerto Rosario e impulsar el desarrollo inmobiliario premium Los Pasos del Jockey, ya había perdido en setiembre del año pasado el privilegio de cumplir su condena en su domicilio, un piso de Brown y Presidente Roca con vista al río Paraná. Ahora un tribunal revisor rechazó su planteo y le confirmó la condena, y en prisión común, tal como impuso el fiscal general Raúl Pleé para los cinco condenados en un juicio oral realizado en 2023.

Los abogados defensores de los condenados plantearon ante Casación la nulidad del proceso. En el caso de Rodríguez Granthon, por haberse iniciado a partir de un dato anónimo. En el caso de Shanahan, porque alegó que el mandadero que le cambiaba pesos por dólares realizaba cambio de moneda por cuenta propia, de manera independiente y ajeno a la voluntad del financista. En todos los casos, las defensas pidieron que sus clientes fueron absueltos sin más ni más.

"Es impensable que un profesional de las ciencias económicas que desarrolla con habitualidad una actividad de cambio ilegal, en un ámbito geográfico conocido por el drama del narcotráfico, no se hubiese representado la posibilidad de estar colaborando con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes", remarcó el fiscal al argumentar la ratificación de condena que finalmente hicieron lugar los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

También le fueron confirmadas las sentencias a los otros compañeros de juicio del financista caído en desgracia: Alfonso Sebastión Sciortino a 6 años de prisión como autor de tráfico de estupefacientes, y a Juan Román González y Gustavo Báez Aguilar, a 3 años de prisión de ejecución condicional en ambos casos, por considerarlos partícipes secundarios.

Shanahan cayó detenido en abril de 2021, cuando la Policía Federal realizó a instancias de una denuncia anónima allanamientos en Villa Banana, puntualmente en Valparaíso al 2700, donde funcionaba un bunker de drogas regenteado por Rodríguez Granthon, conocido en el hampa como El Peruano.

De la investigación surgió que este narco se proveía de los dólares necesarios para importar cocaína en una cueva financiera del centro: España 881, donde atendía Shanahan. El fiscal Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y la fiscal federal Adriana Saccone, de Rosario, libraron la redada que dejó la trama al descubierto.

Al momento de esos allanamientos, ya El Peruano estaba detenido en la cárcel federal de Ezeiza, cumpliendo condena de 15 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, seguía comandando su negocio ilegal en la zona oeste de Rosario. De ahí bajaba órdenes para continuar la recepción, fraccionamiento y distribución de estupefacientes.

La organización tenía además acceso al mercado de divisas para la adquisición de moneda extranjera a los fines de reponer la droga. En mayo de 2023 fueron detenidos ocho de sus miembros y se secuestraron 567 kilogramos de marihuana en un domicilio de Funes.

La participación del financista condenado quedó comprobada en la necesidad cambiaria de la organización narco. Todas las semanas, alguien visitaba una oficina Ovidio Lagos al 400, con mochilas repletas de pesos en billetes chicos, producto de la recaudación de calle. De allí, se llevaba el dinero hasta el despacho de Shanahan en España y Rioja. También a domicilios de Iriondo al 1600 y Brown al 1600. Y Shanahan tomaba ese dinero y se lo cambiaba por dólares blue con un precio algo superior a la cotización del día.

Los mandaderos de este flujo de dinero sucio eran el ex rugbier Marcos Díaz, detenido en marzo, Juan Román González y Lucía Alonso, condenada a 3 años de prisión condicional en juicio abreviado.

"El intercambio oneroso de los billetes de denominación nacional -por las ganancias obtenidas de la venta de estupefacientes- por dólares estadounidenses, posibilitaba y garantizaba el desarrollo y funcionamiento de la empresa criminal", planteó el fiscal.

“Queda absolutamente claro que Shanahan dirigía una cueva; no hay interrogantes sobre eso. Desde el aspecto objetivo, comete una intermediación financiera no autorizada”, alegó el fiscal Federico Reynares Solari. Y remarcó: “El aspecto subjetivo me permite afirmar que el dinero que circulaba por sus oficinas provenía de una actividad narcocriminal. No podía ignorarlo”.