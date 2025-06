La Universidad Nacional de Rosario abre una nueva convocatoria del Programa rEGRESAR, una iniciativa que busca acompañar a quienes interrumpieron sus estudios universitarios para que puedan finalizarlos. La inscripción está abierta hasta el 18 de junio a través de: https://bit.ly/rEGRESAR3raCONVOCATORIA. El programa ya tuvo dos convocatorias previas con gran repercusión. Hace menos de un mes, celebró la graduación número 100, un hito que reafirma la importancia de brindar segundas oportunidades en el ámbito universitario.

“Diseñamos una estrategia académica sólida y prioritaria para garantizar no sólo el derecho al acceso a la educación superior, sino también la posibilidad real de transitar ese camino y completarlo. Entendíamos que este programa era necesario y está dando sus frutos. Lo que construimos acá no pasa en ninguna otra parte del país”, señaló el rector Franco Bartolacci, y agregó: “Quiero agradecer al equipo del Área Académica de la UNR y de cada facultad que lo hacen posible, pero fundamentalmente a quienes deciden volver. No es fácil tomar la decisión de regresar, de volver a estudiar. Cuando alguien lo hace, deja un mensaje poderoso que inspira a otros: nunca es tarde, siempre estamos a tiempo”.

Bartolacci también destacó que el programa se vincula directamente con las trayectorias personales de los y las estudiantes: “Venimos de una experiencia muy alentadora. La Universidad se debía un dispositivo como este. Nosotros queremos que las y los estudiantes dejen de ser números de legajos, sino que buscamos mostrar que cada una y cada uno es una historia particular de vida. Se construye desde un lugar distinto y provoca un impacto diferente”.

Una iniciativa a gran escala como es el programa rEGRESAR no tiene antecedentes dentro del sistema universitario nacional, lo que pone en valor el acierto de salir a buscar a todas y todos aquellos que tienen pendiente su sueño de finalizar su recorrido universitario. “No vamos a descansar, sobre todo en un país con tantos problemas estructurales como lo es Argentina”, explicó Bartolacci.

rEGRESAR está destinado a estudiantes de todas las carreras de grado de la UNR que hayan abandonado sus estudios, en especial quienes hayan interrumpido su recorrido académico hace más de tres años y adeuden hasta el 30% de la carrera y/o que les falte realizar el trabajo final/tesis o tesina para graduarse.

“Ya acompañamos individualmente más de cien trayectorias, desde cada facultad, logrando que cada graduada y graduado sienta que la Universidad es un lugar al que siempre se puede volver. El poder lograr que personas, que por distintos motivos se alejaron de la Universidad, vuelvan a retomar los estudios y puedan concluir una etapa, es motivo de mucha alegría”, expresó Romina Pérez, responsable del Área Académica y de Aprendizaje.

El programa incluye un sistema de tutorías personalizadas. Cada estudiante será acompañado por un tutor o tutora (docente, adscripto/a, graduado/a o estudiante avanzado/a), con quienes mantendrán un diálogo fluido y recibirán orientación en este tramo final. Asimismo, el Área Académica y de Aprendizaje cuenta con un equipo de coordinación que articula y coordina con las y los tutores de cada facultad.

Quienes se inscriban recibirán la confirmación de su admisión en julio y comenzarán a trabajar con su tutor o tutora en agosto. La inscripción se realiza a través de: https://bit.ly/rEGRESAR3raCONVOCATORIA

De esta manera, la UNR continúa potenciando sus acciones en términos académicos, reconociendo la importancia de fomentar el retorno de más estudiantes a la institución y contribuyendo al fortalecimiento de la educación superior en la región.

Más de 100 graduados

El dispositivo se puso en funcionamiento hace menos de dos años, con personas de todas las facultades de la Universidad que se escribieron manifestando la voluntad de volver a estudiar para terminar sus estudios.

Este logro se vio reflejado en la graduación de muchos de ellos, quienes finalmente obtuvieron sus tan anhelados títulos, marcando el fin de una larga trayectoria académica llena de esfuerzo y dedicación.

Recientemente, rEGRESAR superó los 100 graduados, un hito que demuestra que nunca es tarde para volver, que cada recorrido es único y que la Universidad debe seguir abriendo sus puertas a quienes, por distintos motivos, no pudieron terminar sus estudios en el pasado.

Desde sus primeros dos graduados a mediados de septiembre del 2023, ya son 106 personas las que se recibieron a la fecha. El lanzamiento de una tercera convocatoria abre la posibilidad a otros estudiantes de lograr ese objetivo que se pusieron inicialmente al comenzar la carrera.

Detrás de cada uno de estos logros académicos hay una historia de esfuerzo y de segundas oportunidades que merecen ser reconocidas y compartidas. La UNR es mucho más que una institución educativa: es un espacio donde la educación pública se convierte en motor de transformación personal y colectiva, en lugar de encuentro, de contención y de nuevas posibilidades. Un recordatorio constante de que siempre hay tiempo de aprender, de crecer y de volver a soñar.