En las últimas dos semanas -intensificado por el reciente incumplimiento del Gobierno de Javier Milei de la meta de acumulación de reservas firmada con el Fondo Monetario (FMI)-, empezó a debatirse en los mercados, el Círculo Rojo y la agenda mediática la sustentabilidad a corto plazo del plan económico libertario. Y el tema se coló de una forma particular, que altera los nervios de la Casa Rosada: tanto los economistas del PRO como el FMI adivirtieron que todo parece una remake del macrismo pre y post legislativas del 2017, es decir, un adelanto del colapso de un programa que puede terminar mal por el capricho de gastar divisas para tener el dólar artificialmente planchado, ganar las elecciones y correr riesgos serios luego de las Legislativas.



En paralelo, lo que más molesta en la Presidencia es que la crítica al plan de dólar atrasado, además de incubar una potencial crisis de reservas e inflación, empezó a reflejar la foto real del modelo de Milei: una sociedad partida, donde los que ya podían se benefician del tipo de cambio regalado para viajar o comprar durables; mientras lo que podían poco o nada siguen sin poder acceder bienes básicos, curva que se nota en la compra de supermercados. En pocas palabras, igual que el último Macri.

"No me comparen con ese cagón, yo tengo los huevos que Macri no tuvo, esto no es lo mismo", estalló Milei ante sus colaboradores cercanos, según supo Página I12. La frase, pronunciada en las últimas horas, se la contaron funcionarios de Hacienda a empresarios con los que hablan a diario y que están inquietos por buscar una garantía de no fracaso de las ideas libertarias. Esos mismos ceos no se sorprendieron por el tono denigrante del Presidente contra su esclavo-aliado político: "en privado, parece, siempre habla así de Mauricio", relatan. La referencia al "cagón" se explica, según relataron fuentes de la Casa Rosada ante la consulta de este diario, a que Macri se quedó a mitad de camino en la tarea de hacer el ajuste, y que esó derivó en una derrota letal para los partidos de derecha.

Todo ese maltrato privado a Macri relatado en estas líneas se da, además, cuando el líder del PRO repta, de manera inexorable, hacia un acuerdo electoral con los libertarios en la provincia de Buenos Aires. En parte, esas palabras del Presidente reflejan lo que también Macri busca ocultar: que no tiene otra opción de entregar su partido a la Libertad Avanza, sin siquiera recibir algo a cambio. Una sumisión total impropia para un ex presidente que aún tiene gobernadores, ejerce el poder en la Ciudad de Buenos Aires y se fue del poder con 40 por ciento de votos a favor.

A renglón siguiente, luego de enojarse con el PRO y los que lo comparan, el Presidente Milei mandó al ministro de Economía, Luis Caputo, a alistar a sus equipos para que respondan con números y conceptos a este parangón con el ingeniero calabrés. Esa estrategia de correr del eje el debate de una crisis posible va en dos frentes: la faz pública, comunicacional, de despegue; y otra de contactos diarios con el FMI. ¿Por qué? los de Kristalina Georgieva dieron probadas muestras de bancar políticamente la campaña libertaria, pero están cada vez más en contra de la decisión oficial de no comprar reservas hasta el dólar vaya a 1000 pesos. Ven allí un problema.

Prat Gay encendió la mecha

La instalación del tema sustentabilidad del plan estalló con una declaración muy fuerte de Alfonso Prat Gay, el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, que hirió el orgullo de Hacienda, donde mandan ex macristas que saben de aquel colapso. "Si a las reservas netas que son negativas y al déficit externo les agregamos la deuda que hay que pagar cash, no hace falta ser economista para ver cuál es el resultado final”, dijo el economista en una charla en el IAE. Y fue más allá al plantear que "eso lo aprendió Macri un poquito por las malas. Él gana las elecciones de medio término con un resultado espectacular, pero después la economía y el déficit externo lo llevan al resultado de 2019. Creo que no hay que descuidar el déficit externo”.

Esa afirmación molestó en Balcarce 50, sobre todo porque creen que hay chances reales de que Milei gane las legislativas de octubre, pero a la vez saben que a ese objetivo se llega con las tensiones que no sólo advirtió Prat Gay. Días atrás, Eduardo Levy Yeyati, ex coordinador del plan Argentina 2030 durante los años de Macri y actual Chief Economic Advisor de Adcap Grupo Financiero, lo expresó así: "no es muy distinto a 2016-2017... al principio se hizo todo ‘bien’, pero duró poco. Esa es una de las principales fuentes actuales de aversión al riesgo”. El ex Universidad Di Tella dijo además que "el inversor no solo se pregunta si un programa económico es razonable, sino si será políticamente sostenible”.

Levy Yeyati, como buena parte del empresariado nacional, entiende que un desequilibrio cambiario puede erosionar el programa y, por añadidura, recortar la base de sustento político de los libertarios. Un fogonazo inflacionario, quedarse sin dólares y quedar a tiro de una crisis. Lo mismo que le pasó a Macri en el período que Milei prefiere ocultar. La duda del empresariado es si, como con el PRO, luego de ganar las legislativas se precipitará una crisis que tire por la borda todo lo pesado del ajuste.

El Fondo banca, Werning niega

Días atrás, el viceministro de Economía, José Luis Daza, recibió un llamado de técnicos del FMI que le preguntaron cuándo empezarán a acumular reservas. Horas antes le habían extendido a un mes más el plazo para hacerlo, pero las dudas están porque el Gobierno sigue negándose a hacerlo para que el dólar no suba.

El chileno ex banquero del Morgan admitió en público las tensiones de la comparación con la crisis de Macri. Expresó que "una de las cosas que nos pesan hoy es 2017 (...) En mi primera reunión con las autoridades del FMI lo que me dijeron fue: ‘Wait a minute, esto ya lo vimos’. Lo que respondí es que no fue distinto a lo que hizo Macri: es lo opuesto. Lo primero que hizo este gobierno fue cerrar el déficit”.

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, un particular fanático de La Renga que ya había estado en el equipo económico durante el Gobierno de Macri, también salió a marcar la distancia con el líder PRO. En la reunión de gobernadores de Bancos Centrales en El Salvador, aseveró que "el contraste de esta situación con el segundo año del último intento de estabilización en 2016-17 no podría ser más marcada. En ese entonces, con déficit fiscal la economía crecía apenas menos de 2% en 12 meses, pero acarreaba un déficit de cuenta corriente por encima del 4,7%. Hoy la Argentina está expandiéndose en el margen a cerca del 6,5% mientras que los analistas de mercado esperan que el déficit de cuenta corriente no exceda el 1% del PIB", dijo, y agregó que "como suele decir el ministro Caputo, la Argentina nunca vio un un programa económico de estabilización semejante. Las comparaciones no resultan relevantes".